câți absolvenți de facultate din sibiu lucrează în domeniu: cei de la inginerie și medicină profesează, dar la jurnalism și litere e dezastru

Mii de absolvenți ai facultăților din Sibiu au reușit să se angajeze în domeniul studiat, însă datele arată că la fel de mulți s-au reprofilat, alegând un alt drum în viață.

Majoritatea absolvenților facultăților de Inginerie și Medicină își găsesc de lucru în domeniul studiat. Situația este îngrijorătoare însă la facultăți precum Drept, Litere și Arte și Științe Socio-Umane. Mulți dintre absolvenți nu sunt angajați într‐un domeniu relevant specializării obținute. Principalele cauze ar putea fi lipsa job-urilor, salariile mici, dar și reorientarea în carieră. Tinerii care nu reușesc să își găsească de lucru în domeniul studiat se angajează, de cele mai multe ori, ca agenți de vânzări sau operatori de date.

Statisticile privind procentul absolvenților angajați cu contract de muncă, dar și al celor angajați în domeniul studiat, au fost publicate pe platforma angajabilitate.uefiscdi.ro, datele fiind prelucrate din trei surse principale, respectiv Registrul Matricol Unic (pentru date de școlaritate), Registrul General de Evidență a Salariaților (REGES) (pentru date ce țin de contractele de muncă ale absolvenților) și Chestionarul Național privind Angajabilitatea Absolvenților de Învățământ Superior (CNAAIS). De menționat este faptul că ultima actualizare a bazei de date cu absolviri a fost ianuarie 2024, iar ultima actualizare a bazei de date cu contracte de muncă a fost decembrie 2022.

În perioada 2015-2019, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu a avut, în total, 12.335 absolvenți la ciclul Licență.

Situația la Facultatea de Drept, între 2015 și 2019, este următoarea:

Drept (cu frecvență): 485

Drept (la distanță): 230

Administrație publică (cu frecvență): 66

Administrație publică (la distanță): 45

Dintre cei 485 de la Drept (cu frecvență), 59% sunt angajați cu contract de muncă, iar 27% s-au angajat într-un domeniu relevant specializării obținute. Cei mai mulți dintre absolvenți profesează ca avocați și ca specialiști și consultanți în domeniul financiar și al investițiilor. În topul destinațiilor ocupaționale se regăsesc și agenți de servicii comerciale și agenți de vânzări.

În ceea ce îi privește pe absolvenții de Administrație publică (cu frecvență), 95% dintre aceștia sunt angajați cu contract de muncă și doar 18% lucrează în domeniul studiat. Cei mai mulți dintre absolvenți sunt funcționari cu atribuții generale, funcționari în evidența stocurilor și vânzători în magazine.

Situația la Facultatea de Inginerie, între 2015 și 2019, este următoarea:

Calculatoare (cu frecvență): 227

Tehnologia construcțiilor de mașini (cu frecvență): 164

Inginerie economică în domeniul mecanic (cu frecvență): 154

Electronică aplicată (cu frecvență): 119

Electromecanică (cu frecvență): 98

Ingineria transporturilor și a traficului (c frecvență): 95

Mecatronică (cu frecvență): 93

Ingineria și protecția mediului în industrie (cu frecvență): 72

Transportul, depozitarea și distribuția hidrocarburilor (cu frecvență): 71

Ingineria sistemelor multimedia (cu frecvență): 66

Ingineria economică industrială (cu frecvență): 63

Sisteme de producție digitale (cu frecvență): 54

Tehnologia tricotajelor și confecțiilor (cu frecvență): 53

Tehnologia informației (cu frecvență): 51

Robotică (cu frecvență): 6

Inginerie economică în domeniul mecanic (la distanță): 96

Transportul, depozitarea și distribuția hidrocarburilor (frecvență redusă): 79

Calculatoare este specializarea cea mai dorită de la Inginerie, motiv pentru care între 2015 și 2019 aici au absolvit 227 de tineri. 94% dintre ei sunt angajați cu contract de muncă, iar 86% lucrează în domeniul studiat. Cei mai mulți sunt angajați ca proiectanți de software, tehnicieni pentru asigurarea suportului tehnic pentru utilizatori, designeri și administratori de baze de date, analiști de sistem și ingineri electroniști. În cazul lor, media veniturilor din normă întreagă este 10.464 lei.

Tehnologia construcțiilor de mașini este o altă specializare populară, astfel că 93% dintre absolvenți sunt angajați acum cu contract de muncă. Potrivit datelor existente, 83% dintre ei s-au angajat în domeniul studiat. Absolvenții lucrează ca ingineri mecanici, ingineri electroniști și ingineri tehnologi și de producție. Media veniturilor din normă întreagă în cazul absolvenților ai acestei facultăți este 6.590 lei.

Situația la Facultatea de Litere și Arte, între 2015 și 2019, este următoarea:

Limbă și literatura română – Limbă și literatură modernă (Română/Engleză) (cu frecvență): 89

Limbă și literatura română – Limbă și literatură modernă B (Chineză/Engleză) (cu frecvență): 50

Limbi moderne aplicate (Germană/Engleză) (cu frecvență): 48

Artele spectacolului (actorie) (cu frecvență): 42

Limbi moderne aplicate (Engleză/Germană) (cu frecvență): 42

Științe ale informării și documentării (cu frecvență): 42

Limbă și literatură modernă A – Limbă și literatură modernă B (Germană/Engleză) (cu frecvență): 40

Limbi moderne aplicate (Franceză/Engleză) (cu frecvență): 39

Limbă și literatură modernă – Limbă și literatură română (Engleză/Română) (cu frecvență): 34

Limbi moderne aplicate (Engleză/Franceză) (cu frecvență): 32

Limbă și literatură română – Limbă și literatură modernă (Română/Franceză) (cu frecvență): 21

Limbă și literatura modernă – Limbă și literatura română (Franceză/Română) (cu frecvență): 16

Limbă și literatura modernă – Limbă și literatura română (Germană/Română) (cu frecvență): 14

Teatrologie (Management cultural) (cu frecvență): 14

Limbă și literatura modernă A – Limbă și literatura modernă B (Engleză/Franceză) (cu frecvență): 11

Limbă și literatura modernă A – Limbă și literatura modernă B (Engleză/Germană) (cu frecvență): 8

Limbă și literatura modernă A – Limbă și literatura modernă B (Franceză/Engleză) (cu frecvență): 7

Limbă și literatura română – Limbă și literatura modernă (Română/Germană) (cu frecvență): 3

Limbă și literatura modernă A – Limbă și literatura modernă B (Franceză/Germană) (cu frecvență): 1

Limbi moderne aplicate (Franceză/Germană) (cu frecvență): 1

Dintre absolvenții de la cea mai populară specializare a acestei facultăți, respectiv Limbă și literatura română – Limbă și literatură modernă (Română/Engleză), 92% au contract de muncă, iar 32% lucrează în domeniul studiat. Cei mai mulți dintre absolvenți sunt profesori în învățământul secundar, profesori în învățământul primar și asistenți vânzări în magazine.

La cea de-a doua specializare, Limbă și literatura română – Limbă și literatură modernă B (Chineză/Engleză), 69% dintre absolvenți au contract de muncă și doar 17% lucrează în domeniul studiat. Cei mai mulți sunt agenți de servicii comerciale, analiști de management și organizare, dar și traducători. De la secția Artele spectacolului (actorie), 83% dintre absolvenți au contract de muncă și doar 20% lucrează în domeniul studiat. Absolvenții sunt fie actori, fie agenți de vânzări. De la specializarea Științele informării și documentării, 50% dintre absolvenți s-au angajat în domeniu, fiind bibliotecari sau funcționari în biblioteci.

Situația la Facultatea de Medicină, între 2015 și 2019, este următoarea:

Medicină: 492

Asistență medicală generală: 266

Medicină dentară: 174

Tehnică dentară: 83

Farmacie: 1

Dintre cei 492 de absolvenți de la specializarea Medicină, 78% sunt angajați cu contract de muncă sau studenți la 1 an de la absolvire. 77% dintre absolvenți s-au angajat într-un domeniu relevant specializării obținute. Cei mai mulți dintre absolvenți au devenit medici de familie, medici generaliști, medici specialiști și medici dentiști. În cazul lor, media veniturilor din norma întreagă este 7.012 lei. Dintre absolvenții de Asistență medicală generală, 77% sunt angajați cu contract de muncă, iar 63% lucrează în domeniul studiat. Printre profesiile lor se numără: asistenți medicali generaliști, specialiști în domeniul sănătății și conducători de unități în domeniul sănătății. Totuși, printre absolvenții de la această specializare se numără și asistenți vânzări în magazine.

Cât despre absolvenții de Medicină dentară, 57% sunt angajați cu contract de muncă, iar 53% lucrează în domeniu, fiind medici dentiști și medici de familie. Printre profesiile absolvenților se regăsesc și directori generali, secretari executivi în domeniul administrativ și agenți de vânzări. La specializarea Farmacie, din anul de studii 2018-2019, a fost un singur absolvent, iar acesta lucrează în domeniu.

Situația la Facultatea de Științe, între 2015 și 2019, este următoarea:

Informatică: 168

Matematică informatică: 104

Educație fizică și sportivă: 89

Biologie: 88

Sport și performanță motrică: 82

Ecologie și protecția mediului: 61

Dintre absolvenții de Informatică, 88% au contract de muncă, iar 73% lucrează în domeniul studiat. Ei aud venit proiectanți de software și analiști programatori. Printre absolvenți se numără și agenți de vânzări, specialiști în relații publice și agenți de servicii comerciale. Media veniturilor din norma întreagă în cazul lor este 8.679 lei. De la secția Matematică informatică, 93% dintre absolvenți au contract de muncă, iar 51% lucrează în domeniu. În topul destinațiilor ocupaționale se numără: proiectanți de software, profesori în învățământul secundar, asistenți vânzări în magazine și profesori în învățământul primar. De la secția Educație fizică și sportivă, 88% dintre absolvenți au contract de muncă, dar doar 28% lucrează în domeniul specializării obținute. Mulți dintre ei sunt profesori în învățământul secundar, dar și agenți de vânzări sau brokeri comerciali. Media veniturilor din norma întreagă, în cazul lor, este 3.498 lei.

La secția Biologie au absolvit în perioada 2015-2019, 88 de tineri, iar 95% dintre ei au acum contract de muncă. Cu toate acestea, doar 27% lucrează în domeniul studiat. În topul destinațiilor ocupaționale se regăsesc: biologi, botaniști, zoologi, asistenți medicali generaliști, vânzători în magazine și profesori în învățământul secundar. Secția Sport și performanță motrică a dat 82 de absolvenți în acești ani, 84% dintre ei fiind angajați cu contract de muncă și doar 17% lucrând în domeniul studiat. Cei mai mulți au devenit profesori, antrenori și instructori de sport. De la Ecologia și protecția mediului doar 18% dintre absolvenți lucrează în domeniu, cei mai mulți fiind asistenți vânzări în magazine și abia apoi specialiști în domeniul protecției mediului.

Situația la Facultatea de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului, între 2015 și 2019, este următoarea:

Montanologie (cu frecvență): 113

Montanologie (la distanță): 87

Ingineria produselor alimentare (cu frecvență): 85

Ingineria și protecția mediului în agricultură (cu frecvență): 84

Controlul și expertiza produselor alimentare (cu frecvență): 74

Inginerie și management în alimentația publică și agroturism (cu frecventă): 66

Biotehnologii pentru industria alimentară (cu frecvență): 57

Ingineria produselor alimentare (la distanță): 35

La această facultate, cea mai populară specializare este Montanologia. Deși 89% dintre absolvenți au contract de muncă, doar 23% lucrează în domeniu. Mulți au devenit consultanți în agricultură, silvicultură și pescuit, dar și operatori introducere date și controlori de calitate pentru produse. Media veniturilor din normă întreagă la absolvenții acestei specializări este 3.593 lei. De la Ingineria produselor alimentare, 84% dintre absolvenți au contract de muncă, iar 34% s-au angajat în domeniul studiat. Cei mai mulți sunt ingineri chimiști, tehnicieni în științe inginerești, dar și asistenți vânzări în magazine, agenți de vânzări și ingineri tehnologi de producție. De la Ingineria și protecția mediului în agricultură, doar 27% dintre absolvenți lucrează în domeniu. În topul joburilor acestora se regăsesc: asistent vânzări în magazine, inginer în domeniul protecției mediului, inginer tehnolog și de producție, agent de vânzări și secretar executiv în domeniul administrativ.

Situația la Facultatea de Științe Economice între 2015 și 2019, este următoarea:

Economia comerțului, turismului și serviciilor (cu frecvență): 272

Economia comerțului, turismului și serviciilor (la distanță): 257

Contabilitate și informatică de gestiune (la distanță): 227

Finanțe și bănci (cu frecvență): 203

Management (la distanță): 184

Contabilitate și informatică de gestiune (cu frecvență): 182

Management (cu frecvență): 173

Marketing (cu frecvență): 55

Finanțe și bănci (la distanță): 13

Marketing (la distanță): 12

Administrarea afacerilor (engleză – cu frecvență): 9

La Economia comerțului, turismului și serviciilor (cu frecvență), deși a fost mulți absolvenți, doar 26% dintre ei lucrează în domeniul studiat. Mulți au devenit economiști, asistenți vânzări în magazine, specialiști în contabilitate și agenți de vânzări. La aceeași specializare, dar făcută la distanță, 28% dintre absolvenți lucrează în domeniu. De la secția Finanțe și bănci, 87% dintre absolvenți au carte de muncă, iar 44% lucrează în domeniu ca economiști, specialiști și consultanți în domeniul financiar și al investițiilor și analiști financiari. De la secția Management (la distanță), 41% dintre absolvenți s-au angajat în domeniu, fiind directori generali, economiști, conducători de unități din domeniul comerțului, analiști de management și specialiști în contabilitate. Media veniturilor din întreagă normă, la această specializare, este de 5.754 lei. Dintre absolvenții de la Marketing, 90% au contract de muncă, iar 31% lucrează în domeniu, media salarială fiind de 4.060 lei.

Situația la Facultatea de Științe Socio-Umane, între 2015 și 2019, este următoarea:

Psihologie (cu frecvență): 175

Pedagogia învățământului primar și preșcolar (cu frecvență): 114

Comunicare și relații publice (cu frecvență): 98

Relații internaționale și studii europene (cu frecvență): 92

Resurse umane (cu frecvență): 86

Istorie (cu frecvență): 68

Studii de securitate (cu frecvență): 68

Jurnalism (cu frecvență): 63

Asistență socială (cu frecvență): 49

Conservare și restaurare (cu frecvență): 43

Sociologie (cu frecvență): 37

Științe politice (cu frecvență): 37

Pedagogia învățământului primar și preșcolar (Germana) (cu frecvență): 25

Jurnalism (la distanță): 9

Studiul patrimoniului și managementul bunurilor culturale (cu frecvență): 5

Teologie protestantă pastorală (cu frecvență): 4

Teologie asistență socială – Germană (cu frecvență): 2

Cea mai populară secție de la această facultate, respectiv Psihologia, are 85% dintre absolvenți cu contract de muncă. Din totalul absolvenților, 36% lucrează în domeniul studiat. Mulți sunt psihologi, educatori în învățământul preșcolar, dar și specialiști în domeniul resurselor umane și agenți de servicii comerciale. Media salarială este 4.311 lei. De la Pedagogia învățământului primar și preșcolar, 87% dintre absolvenți sunt angajați cu contract de muncă, iar 75% s-au angajat în domeniu. Cei mai mulți sunt educatori, profesori în învățământul primar și profesori în învățământul secundar. Media salarială din norma întreagă este 4.939 lei.

De la secția Comunicare și relații publice, doar 21% dintre absolvenți lucrează în domeniu. Mulți s-au reprofilat, devenind agenți de servicii comerciale, agenți de vânzări și asistenți vânzări în magazine. Puțini au devenit specialiști în relații publice. De la secția Relații internaționale și studii europene, doar 19% dintre absolvenți lucrează în domeniu. Câțiva sunt specialiști în relații publice, dar cei mai mulți lucrează ca agenți de servicii comerciale, operatori introducere date, agenți de vânzări și specialiști în contabilitate. De la secția Resurse umane, 30% lucrează în domeniu. Secția Jurnalism a dat 63 de absolvenți în acești ani, 81% dintre ei având contract de muncă. Doar 17% s-au angajat în domeniul studiat. Cei mai mulți au devenit asistenți vânzări în magazine și operatori introducere date. De la secția Istorie, 26% dintre absolvenți lucrează în domeniu ca profesori și arhivari.

Situația la Facultatea de Teologie, între 2015 și 2019, este următoarea:

Teologie ortodoxă pastorală: 327

Dintre acești absolvenți, 90% au contract de muncă, iar 30% lucrează în domeniu. Ei sunt specialiști în religie, profesori în învățământul secundar, specialiști în domeniul religiei și asimilați, dar și agenți de vânzări și agenți de servicii comerciale. Media veniturilor din norma întreagă este 3.685 lei.