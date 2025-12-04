ceață densă pe tronsoane din autostrada sibiu - deva, iar pe valea oltului sunt restricții

Joi dimineață, traficul rutier din mai multe zone ale țării se desfășoară cu dificultate din cauza ceții, inclusiv pe principalele autostrăzi și artere care tranzitează județul Sibiu.

Deși nu sunt raportate drumuri închise sau restricționate din cauza unor accidente, șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență.

Potrivit Centrului Infotrafic din cadrul Poliției Române, vizibilitatea scade sub 200 de metri pe porțiuni întinse ale autostrăzii A1, inclusiv pe sectorul Râmnicu Vâlcea – Deva, între kilometrii 225 și 412, zonă folosită frecvent de șoferii care intră sau ies din județul Sibiu.

Ceața afectează și anumite sectoare de pe A3 București-Brașov și A0 Centura București, precum și autostrada A10 Sebeș-Turda, folosită intens de traficul spre și dinspre Sibiu, unde carosabilul este umed și necesită adaptarea vitezei.

La nivel național, circulația se desfășoară pe un carosabil umed în numeroase județe, iar în Alba, Brașov, Harghita, Suceava, Giurgiu, Ilfov, Teleorman, Tulcea, precum și în municipiul București, vizibilitatea coboară local chiar sub 50 de metri.

În paralel, pe DN 7 Valea Oltului, rută esențială pentru legătura dintre Sibiu și sudul țării, continuă lucrările de întreținere la viaductul Cârligu Mic, în afara localității Călimănești, județul Vâlcea. Până în 19 decembrie 2025, traficul se desfășoară alternativ, pe un singur sens, dirijat prin piloți de circulație și semaforizare.

Șoferii care tranzitează județul Sibiu sunt îndemnați să circule cu atenție sporită, să adapteze viteza la condițiile de vizibilitate redusă și să păstreze distanța față de vehiculele din față, mai ales pe autostrăzile A1 și A10, unde ceața este densă și carosabilul este umed.