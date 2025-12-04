cina care transformă sibiul într-o familie uriașă: community dinner revine pe strada xenopol

O nouă ediție Community Dinner va avea loc pe 7 decembrie, începând cu ora 18:00, pe strada Xenopol din municipiul Sibiu.

Evenimentul oferă participanților ocazia de a aduce preparate din bucătăria proprie și de a le împărți cu ceilalți, transformând masa într-un adevărat festin comunitar.

Atmosfera va fi completată de un concert acustic susținut de Romulus Cipariu, care va adăuga căldură, liniște și emoție serii. Organizatorii se ocupă deja de decor, luminițe, dar și de aranjarea locurilor la masă, astfel încât participanții să se poată bucura de experiență fără griji.

Cina comunitară va începe la ora 18:00 și face parte din povestea Christmas at the Palace, eveniment care transformă comunitatea într-o adevărată familie.