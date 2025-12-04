cine sunt angajații concediați de aumovio la sibiu: am aflat și cât vor dura disponibilizările

Unul dintre angajatorii de top din județul Sibiu a anunțat că va intra în cel mai amplu proces de disponibilizări din ultimii ani. Aumovio, fost Continental Automotive România, va elimina sute de poziții în toată țara, 117 oameni din Sibiu fiind concediați.

Compania Aumovio a confirmat că va elimina 641 de poziții în România, respectiv 288 de poziții în Iași, 236 de poziții în Timișoara și 117 de poziții în Sibiu.

Angajații din fabrică nu sunt afectați

Cei 117 de angajați din Sibiu vin din departamentul de Cercetare-Dezvoltare. Potrivit reprezentanților companiei, zona de producție nu este afectată de disponibilizări, ceea ce înseamnă că nu vor fi dați afară oameni care lucrează în fabrică.

„Ca parte din măsurile noastre implementate global, prin care ne propunem să ne concentrăm investițiile din domeniul de cercetare și dezvoltare către tehnologii de vârf din piață, să intensificăm parteneriatele tehnologice în ecosistemul nostru și să continuăm creșterea eficienței, am informat în data de 3.12.2025 angajații din Sibiu cu privire la planurile de reducere a unui total de 117 poziții din această locație, din departamentele aferente activității de R&D”, a precizat Lăcrămioara Dărăban, Head of Country HR AUMOVIO în Romania și Head of Location HR AUMOVIO în Sibiu.

Disponibilizările se vor face treptat, „într-o manieră responsabilă din punct de vedere social”, reprezentanții Aumovio precizând că „majoritatea activităților vor fi implementate până la mijlocul anului 2026, unele continuând și până la final de an”.

Aumovio, despre salariile compensatorii

Compania nu a oferit detalii despre pachetele de sprijin sau compensațiile pentru angajații afectați. A precizat, în schimb, că se va ține cont de prevederile legale. „Am început procesul de informare a angajaților din domeniul de cercetare și dezvoltare cu privire la măsurile planificate și reducerile de personal corespunzătoare în conformitate cu procedurile locale și prevederile legale. Componența pachetului compensatoriu este o informație cu caracter intern”, a precizat Dărăban.

În România, Aumovio are aproximativ 13.000 de angajați, iar aproape jumătate dintre aceștia lucrează în departamentul de Cercetare și Dezvoltare.

