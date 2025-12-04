cine va câștiga? răzvan pop și raluca teodorescu au trecut de prima etapă pentru șefia muzeului brukenthal

Concursul pentru ocuparea funcției de manager al Muzeului Național „Brukenthal” avansează, iar ambii candidați, Raluca Teodorescu și Răzvan Pop, au fost declarați admiși după prima etapă, dedicată analizei proiectelor de management.

Ministerul Culturii a publicat miercuri, 3 decembrie 2025, rezultatele oficiale. Potrivit datelor transmise de secretariatul comisiei de concurs, candidații au obținut următoarele note:

Cod MNB 1 – 7,79

Cod MNB 2 – 8,86

Conform legislației privind managementul instituțiilor publice de cultură, sunt declarați admiși pentru etapa interviului candidații care au obținut minimum nota 7. Ambele proiecte trec astfel în etapa finală a concursului.

Ce urmează

A doua etapă constă într-un interviul și va avea loc în cursul zilei de joi, 4 decembrie, începând cu ora 15:00, la sediul Ministerului Culturii, B-dul Unirii nr. 22, Corp Aulă, etajul 3, camera 315.

Concursul pentru conducerea unuia dintre cele mai importante muzee din România intră astfel în linie dreaptă, iar selecția noului manager se va decide după susținerea interviurilor și evaluarea finală realizată de comisie.