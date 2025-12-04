cod galben de vânt puternic în zona de munte a județului sibiu

Meteorologii au emis o informare de vânt puternic care va afecta județul Sibiu și mai multe regiuni ale țării în perioada joi, ora 10 și până sâmbătă, ora 22:00.

Fenomenele vizează intensificări temporare ale vântului, cu viteze ce pot depăși local 80 km/h, mai ales în zonele montane.

Potrivit ANM, joi dimineața, intensificările de vânt vor debuta în sud-vestul României și în zonele de munte, urmând ca vineri să se extindă în sud, centru și est, iar sâmbătă în special în sud-est. În general, viteza vântului va fi de 45-55 km/h, dar la altitudini mari rafalele pot ajunge la 60-80 km/h.

Codul galben de vânt va fi activ între joi, ora 10, și vineri, ora 22. În zonele montane din vestul Carpaților Meridionali, rafalele vor depăși temporar 90-110 km/h.

Potrivit Mediafax, un cod portocaliu vizează doar județul Caraș-Severin, unde între joi ora 16 și vineri ora 10, rafalele vor atinge 70-90 km/h, iar în zona montană înaltă se pot înregistra viteze de peste 120 km/h.

În restul țării, inclusiv în București, vremea va fi mai caldă decât normalul perioadei, cu cer variabil și probabilitate redusă de precipitații. Vântul va avea intensificări temporare, cu viteze de 40-55 km/h, iar temperaturile maxime se vor situa între 6 și 12 grade, în funcție de zonă.