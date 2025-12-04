mașini pe strada în sibiu, centrul orașului, imagine urbană, trafic mijlociu, infrastructură rutieră, peisaj urban în zilele de toamnă, semne de circulație, oraș istoric sibiu.

Pe rețelele de socializare și pe platformele de mesagerie circulă informații conform cărora ar fi fost operaționalizat un sistem extins de supraveghere a cetățenilor în trafic și în spațiile publice.

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) transmite că aceste informații sunt FALSE. Tema a reapărut periodic în ultimii doi ani, însă de fiecare dată autoritățile au dezmințit aceste zvonuri.

Reprezentanții MAI subliniază că siguranța rutieră rămâne o prioritate, iar cetățenii sunt sfătuiți să se informeze doar din surse oficiale.

fake news-ul care a isterizat toți șoferii din românia: ministerul de interne vine cu precizări

