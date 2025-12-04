fake news-ul care a isterizat toți șoferii din românia: ministerul de interne vine cu precizări

Pe rețelele de socializare și pe platformele de mesagerie circulă informații conform cărora ar fi fost operaționalizat un sistem extins de supraveghere a cetățenilor în trafic și în spațiile publice.
Ministerul Afacerilor Interne (MAI) transmite că aceste informații sunt FALSE. Tema a reapărut periodic în ultimii doi ani, însă de fiecare dată autoritățile au dezmințit aceste zvonuri.
Reprezentanții MAI subliniază că siguranța rutieră rămâne o prioritate, iar cetățenii sunt sfătuiți să se informeze doar din surse oficiale.
