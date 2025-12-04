fc hermannstadt reia discuțiile de reziliere cu măldărășanu: detalii cu noua ofertă

Conducerea lui FC Hermannstadt discută joi față în față cu Marius Măldărășanu detaliile rezilierii amiabile a contractului scadent în vara anului 2027.

Antrenorul Marius Măldărășanu revine joi la Sibiu, pentru a discuta detaliile referitoare la rezilierea acordului iscălit vara trecută și care expiră în vara anului 2027.

Tehnicianul a renunțat la clauză, dar cere cinci salarii compensatorii, mai ales că se gândește să ia o pauză până în vara viitoare. În plus, ”Măldă” cere să fie stipulate clar datele la care trebuie să își primească banii restanți, circa 185 mii euro, procentele sale din transferul lui Ianis Stoica și respectarea regulii ”5+6”. În primă fază, clubul i-a propus lui Măldărășanu rezilierea, cu banii datorați la zi, plătiți în momentul în care aceștia vor fi încasați, dar tehnicianul a refuzat.

Noua ofertă a conducerii clubului sibian pentru Măldărășanu este de a primi jumătate din banii restanți la semnarea rezilierii, și restul în două tranșe, dar nu mai târziu la trei zile de la încasarea banilor de la Amadora pentru Ianis Stoica și de la Federație pentru regula ”5+6”. Sibienii se angajează scris să îi achite restanțele lui Măldărășanu cel mai târziu la 31 decembrie 2026, în cazul în care totuși nu primesc banii pe transferul lui Ianis Stoica.

Foto: FC Hermannstadt

Discuțiile se vor purta joi la Sibiu, iar în cazul în care nu se ajunge la un acord, ”secundul” Valentin Negru va sta pe banca echipei și în deplasarea de la ”U” Cluj, duminică, 7 decembrie. FC Hermannstadt nu poate aduce un alt tehnician până nu încheie conturile cu Marius Măldărășanu.

”Măldă” le cere acționarilor principali ai clubului, Rotar și Băcilă ca să urgenteze rezilierea contractului, pentru că nu mai este dispus să continue la Sibiu.

”Nu vreau ca șefii lui FC Hermannstadt să o lălăie cu mine referitor la reziliere, pentru că eu renunț la clauză și renunț la decembrie, ianuarie, februarie sau până o să găsesc echipă. Asta e realitatea, e posibil să antrenez din vara viitoare, sau din aprilie, habar nu am, până acum nu am luat o echipă pe parcurs. Mă interesează ca eu să mă liniștesc mental, ca să pot să îmi reîncarc bateriile” a spus Măldărășanu.