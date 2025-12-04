jaful de la primăria valea viilor: poliția a găsit seiful furat, dar era gol

Un seif cu 7.000 de lei, sustras în urmă cu două săptămâni de la Primăria Valea Viilor, a fost găsit gol la marginea localității, însă banii nu au fost recuperați. Incidentul a zguduit comunitatea și a declanșat o anchetă amplă a poliției.

Potrivit martorilor și declarațiilor autorităților, furtul s-a petrecut în perioada 21–24 noiembrie. Persoane necunoscute au pătruns în sediul primăriei în weekend, profitând de lipsa angajaților. Din biroul de Impozite și Taxe, hoții au scos seiful cu bani și, pentru a părăsi clădirea, l-ar fi transportat chiar printr-un geam, fiind surprinși de camerele de supraveghere. (Detalii aici)

Primarul Ilie Avram Pinte a comentat atunci situația: „Ancheta este în desfășurare. Sperăm să recuperăm atât banii, cât și actele care se aflau în seif. Suma depusă joi nu era foarte mare, doar încasările dintre joi și vineri. O parte din acei bani era destinată ajutoarelor pentru lemne.”

Seiful, găsit gol

Purtătoarea de cuvânt a IPJ Sibiu, Alecsandra Rugaci, a oferit detalii noi despre caz:

„La data de 24 noiembrie a.c., polițiștii Secției nr. 5 Poliție Rurală Axente Sever au fost sesizați despre faptul că persoane necunoscute ar fi pătruns într-o instituție din Valea Viilor și au sustras o casetă metalică ce conținea suma de 7.000 de lei. În urma verificărilor, seiful a fost identificat gol la marginea localității. Cercetările sunt continuate într-un dosar penal pentru furt calificat, în vederea identificării autorilor și luării măsurilor legale.”