lovitură pentru avrig: ferma de porci de la marginea orașului intră în pauză forțată din cauza pestei porcine

Primăria Orașului Avrig informează cetățenii că Premium Porc Group a transmis o notificare oficială privind situația fermei din Avrig.

Conform adresei companiei, ferma va rămâne nepopulată temporar în prima parte a anului 2026. Măsura face parte dintr-o strategie internă a grupului, corelată cu contextul național legat de siguranța sanitar-veterinară.

Decizia survine în urma unor ajustări operaționale la nivelul grupului, dar și a evoluției focarelor de pestă porcină africană în România. Compania subliniază că măsura este temporară și urmărește optimizarea activității, respectarea standardelor de biosecuritate și reducerea costurilor într-un context cu incertitudine ridicată.

„Ca urmare a unor decizii strategice și operaționale adoptate la nivelul grupului, ferma Avrig nu va fi populată în prima parte a anului 2026, cel mai probabil până în luna iunie. Această acțiune este una temporară și a rezultat în urma deciziei de a optimiza capacitatea de producție, de a utiliza eficient spațiile disponibile și de a reduce costurile, într-un context cu incertitudine ridicată. Subliniem că obiectivul nostru rămâne utilizarea tuturor fermelor deținute, în condiții de eficiență și siguranță”, se arată în adresa transmisă de Premium Porc Group.

Soarta angajaților

Angajații fermei din Avrig au două opțiuni: fie acceptă relocarea la alte ferme din cadrul companiei, fie vor fi disponibilizați.

Ferma de la Avrig a ajuns în atenția autorităților sibiene după ce au fost înregistrate mai multe plângeri privind mirosul insuportabil provenit de la ferma de porci. În urma controalelor, ferma a fost sancționată de Garda de Mediu cu o amendă de 150.000 de lei.