mediul de afaceri din sibiu se clatină: dosarele de insolvență s-au triplat

Numărul dosarelor de insolvență în județul Sibiu a înregistrat o creștere spectaculoasă în noiembrie 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Conform platformei de analiză financiară RisCo, dosarele au crescut de la 7, în noiembrie 2024, la 21 luna trecută, înregistrând o majorare de 200%. Aceasta situează județul Sibiu printre cele mai afectate zone din țară, după Vaslui.

Potrivit Agerpres, la nivel național, situația este la fel de îngrijorătoare: numărul dosarelor de insolvență depuse de firmele din România a urcat cu 46,5% în noiembrie, față de aceeași lună a anului trecut, ajungând la 985 dosare, de la puțin peste 670 în 2024. Creșterea indică presiuni tot mai mari asupra mediului de afaceri și dificultăți în menținerea stabilității financiare a companiilor.

În Capitală, au fost înregistrate 213 dosare de insolvență, mai mult cu 34% comparativ cu noiembrie 2024, când erau 159. Analiza de specialitate arată că aceste evoluții sugerează dificultăți pentru companii în acoperirea cheltuielilor, diminuarea veniturilor, creșterea costurilor operaționale sau administrarea financiară ineficientă. De asemenea, consumul redus, presiunea fiscală și prețul ridicat al energiei contribuie la creșterea insolvențelor.

Raportat la alte județe, pe lângă Sibiu și Vaslui, se remarcă creșteri semnificative în Argeș (+129%), Bihor (+126%), precum și în Timiș, Mehedinți și Caraș-Severin, toate cu majorări de circa 100%.

În ceea ce privește sectoarele de activitate cele mai afectate, restaurantele au înregistrat o creștere de 208% a insolvențelor, urmate de lucrările de instalații electrice și tehnico-sanitare (+163%), cultivarea plantelor nepermanente (+160%), transporturi rutiere de mărfuri și servicii de mutare (+136%), și construcții rezidențiale și nerezidențiale (+94%).

FOTO – Consiliul Județean Sibiu