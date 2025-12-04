Modernizarea Căii Șurii Mari din Sibiu intră în linie dreaptă. Municipalitatea pune la punct ultimele detalii înainte de începerea efectivă a lucrărilor, astfel că acum caută diriginte de șantier.

Primăria va moderniza Calea Șurii Mari, pe tronsonul cuprins între viaductul Gara Mică și sensul giratoriu de la ieșirea din oraș spre autostradă. Proiectul are o valoare de 41,37 milioane de lei, din care 34,84 milioane lor vor fi asigurați din fonduri europene obținute prin Programul Regiunea Centru. Lucrarea va fi realizată de asocierea Geiger Transilvania SRL & GG Tehnic Proiect SRL.

Modernizarea va presupune crearea a două benzi de circulație pe fiecare sens, piste pentru biciclete în dublu sens, precum și amenajarea de spații verzi.

Municipalitatea caută acum un diriginte de șantier care să urmărească execuția lucrărilor. „Scopul serviciilor de Dirigenție de Șantier este de a oferi Beneficiarului garanția că executantul căruia i-a fost atribuit contractul de achiziție publică își va îndeplini toate responsabilitățile privitoare la corecta execuție a lucrărilor asumate prin contract, cu respectarea prevederilor legale, a reglementărilor tehnice, a proiectului tehnic, a caietului de sarcini și a propunerii tehnice”, se arată în caietul de sarcini pentru achiziția serviciilor de dirigenție de șantier.

Dirigintele de șantier va trebui să reprezinte primăria în relația cu Inspectoratul de Stat în Construcții și va participa, în calitate de reprezentant al municipalității, la toate fazele privind realizarea construcțiilor. Valoarea contractului pentru serviciile de dirigenție de șantier este 42.000 lei.