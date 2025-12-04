pensionară rămasă fără căldură după ce a cumpărat o centrală second-hand. instalatorul vine cu explicații / video

O pensionară din Sibiu trece prin momente dificile după ce a cumpărat o centrală termică de pe internet. Femeia susține că a rămas fără căldură și fără bani, după ce bărbatul i-ar fi instalat o centrală second-hand care nu funcționează corespunzător, iar apoi nu i-ar mai fi răspuns la telefon.

O pensionară afirmă că a fost înșelată de un instalator care i-ar fi vândut o centrală termică second-hand defectă. Instalatorul neagă acuzațiile și susține că problema provine de la un calorifer, nu de la centrală.

„Am contactat o persoană pe Google pentru repararea centralei, fiindcă a mea nu se mai putea repara. Instalatorul mi-a adus o centrală second-hand despre care mi-a spus că merge perfect. După ce a instalat-o și i-am plătit 1300 de lei, nu a mai răspuns la telefon. Centrala pierde presiune și trebuie să o alimentez cu apă mereu”, povestește pensionara.

Potrivit acesteia, centrala care este veche de aproximativ 20 de ani a funcționat doar o zi, apoi au început să apară erori, iar presiunea se pierde constant. „La ora 2 noaptea m-am trezit că arată eroare. Mi s-a spus să o scot din priză, că pierde apă și să nu explodeze. Nu are nici măcar robinet normal pentru alimentare, trebuie să bag apă cu patentul. Nu sunt mecanic, nu mă pricep… Omul a dispărut. Am factura, dar nu îl mai găsesc la adresa pe care a zis că o are”, spune Dobra.

Femeia a depus deja plângere la Protecția Consumatorului, unde a prezentat factura și toate detaliile tranzacției. Speră ca autoritățile să o ajute să recupereze banii, mai exact 1300 de lei.

Instalatorul neagă acuzațiile: „Nu e stricată”

Contactat de redacție, instalatorul a oferit o explicație diferită. Acesta afirmă că centrala ar funcționa corect, iar pierderea de presiune nu ar proveni din centrală, ci din instalația veche a apartamentului.

„Nu e stricată centrala. Este o pierdere la un calorifer, de acolo scade presiunea. Trebuie reparat robinetul. Centrala merge și pe apă caldă și pe încălzire. Eu nu pot să merg la două zile să bag apă în instalație. Problema e în circuitul închis, nu în centrală”, a declarat instalatorul.

Pensionara spune însă că nu își permite să cheme alți meșteri și că nu se descurcă să alimenteze singură instalația cu apă, fiind nevoie de intervenții tehnice pe care nu le poate face de una singură.





