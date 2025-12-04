poliția a demarat o anchetă după scandalul „logodnei” dintre minori în familia cioabă: dosarul, trimis la parchet

Acuzațiile izbucnite în jurul familiei Cioabă — de la presupusa „logodnă” dintre doi minori, la afirmații privind o plată în galbeni și nașterea unui copil, au reaprins discuția despre evenimentele tradiționale organizate în afara cadrului legal. IPJ Sibiu a transmis că există un dosar penal în lucru privind înlesnirea de acte sexuale între minori.

Scandalul în care este implicată familia Cioabă, ia amploare. Poliția a demarat o anchetă în privința acuzațiilor aduse de un apropiat al regilor Daniel și Dorin, care susține că primul ar fi cumpărat cu 10 galbeni o minoră pentru fiul său (DETALII AICI). Kevin și fata de 14 ani s-ar fi căsătorit anul trecut și au deja și un copil, iar poliția a trimis cazul la Parchet, acuzația principală fiind aceea de ”înlesnirea de acte sexuale între minori”.

Scandalul a izbucnit după ce o rudă a unei adolescente de 14 ani a afirmat că Daniel Cioabă, autointitulat „regele național al romilor”, ar fi plătit în galbeni părinților fetei echivalentul a aproximativ 50.000 de lei pentru ca fiul său, Kevin, minor, să fie logodit cu Sara.

Potrivit acestei acuzații, familiile s-ar fi întâlnit în 2024 la Drăgășani pentru a conveni logodna. Petrecerea organizată câteva luni mai târziu la restaurantul Symphony by The Lake din Sibiu ar fi avut atmosfera unei nunți tradiționale, cu peste 100 de invitați și artiști cunoscuți.

În imaginile apărute online, cei doi adolescenți apar îmbrăcați în costum de mire și rochie de mireasă cu voal, ceremonia fiind oficiată de un membru al familiei Cioabă.

Ruda acuzatoare susține că adolescenta ar fi fost adusă să locuiască aproape un an în casa lui Kevin, perioadă în care ar fi rămas însărcinată și ar fi născut un copil.

Familia Cioabă respinge ferm aceste acuzații, susținând că evenimentul a fost doar o logodnă tradițională, dorită de copii, fără tranzacții și fără nicio încălcare a legii. Ei afirmă că autoritățile cunosc situația și că relația dintre adolescenți a fost una de prietenie.

Sesizările primite de poliție

Inspectoratul de Poliție al Județului Sibiu a confirmat existența unui dosar penal în lucru privind infracțiunea de determinare sau înlesnire a întreținerii de acte sexuale între minori, după două sesizări depuse în martie și iulie 2024. Informațiile au fost transmise oficial de purtătoarea de cuvânt a IPJ Sibiu, Alecsandra Rugaci.

Dosarul penal este în lucru

Poliția Sibiu subliniază că investigația este în desfășurare și că cercetările sunt coordonate de un procuror. Instituția nu confirmă identitatea persoanelor vizate și nu face legătura între sesizări și declarațiile apărute în spațiul public, insistând asupra cadrului strict legal al dosarului.

„La data de 19 martie 2024, la nivelul Biroului de Investigații Criminale Sibiu a fost înregistrată o sesizare cu privire la faptul că doi bărbați din Sibiu, ar fi înlesnit întreținerea de relații sexuale între doi minori, respectiv fiul unuia dintre ei și fiica celuilalt.

În cursul lunii iulie 2024, polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale Sibiu au extins cercetările în urma unei sesizări formulate, la aceeași dată, de către D.G.A.S.P.C., cu privire la faptul că unul dintre bărbații menționați anterior, de 47 de ani, din Sibiu, ar fi înlesnit întreținerea de acte sexuale între fiul acestuia, de 17 ani și o altă minoră, de 15 ani.

În urma sesizărilor a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de determinarea sau înlesnirea întreținerii de acte sexuale între minori.

Cercetările sunt continuate la nivelul Biroului de Investigații Criminale Sibiu în vederea stabilirii stării de fapt, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu, urmând ca la finalizarea acestora să fie luate măsurile legale.”