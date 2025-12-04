polițiștii sibieni, față în față cu elevii: acțiuni pentru combaterea violenței și a consumului de droguri / foto

În zilele de 3 și 4 decembrie, polițiștii din cadrul IPJ Sibiu au derulat o serie de acțiuni în școlile din municipiile Mediaș și Sibiu, cu scopul de a spori siguranța în unitățile de învățământ și în zonele din apropierea acestora.

În cadrul acțiunii, polițiștii au desfășurat 17 activități informativ-preventive, la care au participat 461 de elevi și cadre didactice, având ca scop prevenirea violenței în mediul școlar, conștientizarea riscurilor asociate traficului și consumului de substanțe psihoactive, precum și descurajarea bullyingului și a absenteismului.

Echipajele de poliție rutieră au acționat în apropierea unităților de învățământ pentru creșterea siguranței rutiere. De asemenea, au fost verificate 9 societăți comerciale aflate în proximitatea unităților de învățământ.

În urma activităților desfășurate, au fost legitimate 93 de persoane, controlate 17 autovehicule și aplicate 15 sancțiuni contravenționale, dintre care 10 pentru nerespectarea regulilor de circulație rutieră.

Acțiunile vor continua la nivelul municipiilor și orașelor din județul Sibiu, fiind parte din demersul permanent al polițiștilor de a proteja elevii și de a preveni situațiile de risc. Prin aceste intervenții regulate, se întărește cooperarea dintre autorități și comunitatea școlară, contribuind la dezvoltarea unui mediu educațional în care siguranța și responsabilitatea sunt prioritare.