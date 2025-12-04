primăria mediaș continuă distribuirea echipamentelor it în școli și grădinițe / foto

Primăria Municipiului Mediaș continuă să distribuie echipamentele achiziționate prin proiectul finanțat din fonduri europene „Dotarea unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din Mediaș”.
În cadrul proiectului au fost distribuite laptopuri, imprimante multifuncționale, cântare electronice și laminatoare.
Echipamentele au ajuns la următoarele unități de învățământ: Liceul Teoretic „Roth-Oberth”, Grădinița „Dumbrava Minunată”, „Grădinița Pinocchio”, Colegiul „Școala Națională de Gaz”, Liceul Teoretic „Axente Sever”, Grădinița „Bucuria Copiilor”, Școala Gimnazială nr. 7, Școala Gimnazială nr. 4, Grădinița „Piticot”, Grădinița „Rază de Soare”, Grădinița „Micul Prinț” și Grădinița nr. 12.
Și aceste produse au fost achiziționate în urma semnării ultimului contract de achiziție aferent obiectului „Achiziție echipamente digitale pentru Săli de clasă și laboratoare de informatică”.
