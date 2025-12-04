primarul cisnădiei anunță pe patine că ”se deschide patinoarul!”. veste tristă despre cel din ”sub arini” / video

Patinoarul din Cisnădie se deschide vineri, 5 decembrie, de la ora 17:00. Primarul Mircea Orlățan a anunțat că prețurile sunt la fel ca anul trecut. În schimb, patinoarul din Sub Arini rămâne închis și weekend-ul acesta.

Cisnădienii se pot bucura de patinoar începând de mâine, de la ora 17:00. „Vă așteptăm la Patinoarul din Cisnădie începând de mâine, de la ora 17:00. Gheața e bună, prețurile sunt bune, iar prima tură din sezon este gratuită”, transmite primarul Mircea Orlățan.

„După ce am făcut celebru patinoarul din Cisnădie, am venit să verificăm gheața. E bună. Noi vă așteptăm aici. Am menținut prețurile de anul trecut. Patinoarul are „cămașă” nouă, o instalație foarte bună de gheață și va avea și o cameră web cu transmitere live, astfel încât veți fi anunțați tot timpul despre calitatea gheții și cât de aglomerat este patinoarul pe tot parcursul sezonului. Vă așteptăm cu drag”, a spus Mircea Orlățan într-un videoclip încărcat pe Facebook.

Tarifele încep de la 15 lei pe oră pentru închirierea patinelor. Accesul costă 18 lei pe oră pentru persoanele cu vârsta sub 18 ani și 25 de lei pe oră pentru cei peste 18 ani. Închirierea cadrului ajutător de patinaj costă 10 lei pe oră.

În perioada vacanței, patinoarul va avea program special.

Dacă patinoarul din Cisnădie se deschide vineri, cel din Sub Arini rămâne închis și weekend-ul acesta.

