programul etapei 22, prima din 2026: când se joacă farul - fc hermannstadt

Liga Profesionistă de Fotbal a publicat programul oficial al etapei a 22-a din Superligă, prima rundă care se va disputa în 2026. FC Hermannstadt este în centrul atenției: echipa sibiană va relua campionatul cu un meci extrem de important împotriva celor de la Farul Constanța.

Superliga mai programează doar două etape în acest an, competiția urmând să intre în pauză pe 23 decembrie. Campionatul se va relua la mijlocul lunii ianuarie, când sibienii vor fi nevoiți să intre direct în ritm de play-out/play-off.

Formația sibiană va juca sâmbătă, 17 ianuarie, de la ora 18:00, pe terenul celor de la Farul. Este un duel cu miză uriașă, având în vedere situația tensionată din clasament și faptul că Hermannstadt are mare nevoie de puncte pentru a ieși din zona periculoasă.

Pentru echipa sibiană, meciul marchează și începutul unei perioade decisive, în care se joacă atât salvarea de la retrogradare, cât și șansele de a mai salva sezonul după un final complicat de an.

Programul complet al etapei 22 – primul weekend fotbalistic din 2026

Vineri, 16 ianuarie

Rapid – Metaloglobus (20:00)

Sâmbătă, 17 ianuarie

Unirea Slobozia – UTA (13:30)

Farul – Hermannstadt (18:00)

FC Argeș – FCSB (20:30)

Duminică, 18 ianuarie

Csikszereda – FC Botoșani (15:30)

CFR Cluj – Oțelul (17:45)

Dinamo – U Cluj (20:30)

Luni, 19 ianuarie