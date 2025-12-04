senatoarea ruxandra cibu deaconu repară o nedreptate istorică: statul nu mai pune taxă pe suferința oamenilor vulnerabili

Senatoarea sibiană Ruxandra Cibu Deaconu (USR) a depus un proiect de lege cu impact social major, menit să corecteze o nedreptate din Codul Fiscal care lovește direct în cei mai vulnerabili români: vârstnici, persoane cu dizabilități și copii aflați în centre de zi.

Parlamentara din Sibiu, împreună cu deputata USR Oana Murariu, a înregistrat la Biroul Permanent al Senatului o inițiativă legislativă care vizează eliminarea impozitelor pe contribuțiile plătite de beneficiari pentru serviciile de asistență socială — bani pe care, în prezent, statul îi taxează, deși legea prevede altceva.

În prezent:

vârstnicii și persoanele cu dizabilități care beneficiază de îngrijire, hrană sau tratament în centre sociale plătesc contribuții lunare, adesea din venituri mici;

statul impozitează aceste contribuții , în baza unor articole din Codul Fiscal;

însă alte două legi aflate deja în vigoare spun clar că aceste contribuții sunt parte integrantă a sistemului de finanțare a serviciilor sociale — deci nu ar trebui taxate.

Cibu Deaconu califică situația drept inumană, având în vedere că vorbim despre oameni care trăiesc deja la limită și despre ONG-uri sociale care fac ceea ce statul nu mai reușește să asigure.

Ce aduce nou proiectul

După adoptare, legea va garanta că toate contribuțiile beneficiarilor rămân integral în sistem, pentru:

hrană mai bună,

îngrijire adecvată,

terapii și servicii specializate,

plata personalului de îngrijire,

creșterea calității serviciilor oferite de fundații și asociații.

Senatoarea subliniază că statul are alte resurse financiare, nu banii celor vulnerabili. În lipsa acestei modificări, numeroase ONG-uri sociale riscă să-și înceteze activitatea.

Proiectul vine într-un moment în care multe fundații și asociații care oferă servicii sociale esențiale se confruntă cu lipsa resurselor financiare, iar impozitarea contribuțiilor beneficiarilor le împinge și mai mult în pragul colapsului.

„Este esențial ca aceste contribuții să fie folosite exclusiv pentru beneficiarii persoanelor vulnerabile – vârstnici dependenți, persoane cu dizabilități sau copii din centre de zi. Statul nu are dreptul moral să taxeze acești bani”, transmite senatoarea sibiană.

Inițiativa legislativă este acum în procedura Senatului și urmează să intre în dezbateri.