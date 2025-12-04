sibienii, invitați la concertul de colinde „îmbucură-te, om bun”: două spectacole în aceeași zi

Organizația Tinerilor din Sibiu îi invită pe sibieni joi, 4 decembrie, la concertul de colinde tradiționale „Îmbucură-te, om bun”, organizat la Sala Thalia.

Pentru ca bucuria colindelor să ajungă la cât mai mulți oameni, evenimentul va fi susținut de două ori în aceeași seară: primul concert de la ora 17:00, iar cel de-al doilea de la ora 19:00.

Concertul se înscrie în tradiția anuală de colinde a Organizației Tinerilor din Sibiu și își propune să redea, prin cânt și cuvânt, bucuria Nașterii lui Hristos. Publicul este invitat să se reîntâlnească, prin colind, cu sensul adevărat al Crăciunului.

„Colindele de anul acesta ni s-au adunat frumos, pas cu pas, până am simțit că sunt gata de dat mai departe. Le-am întors pe toate fețele, le-am cântat până au început să ne răspundă și ele. Așa s-a închegat, din nou, concertul de colinde «Îmbucură-te, om bun». Pentru că sunt mulți cei care vor să le audă, vom avea două concerte în aceeași seară: unul de la 17:00, altul de la 19:00”, transmit organizatorii.

Pe scenă vor urca ceata de colindători a Organizației Tinerilor din Sibiu, alături de Sebastian-Emanuel Stan, Familia Cîmpean și Ceata de Pițărăi OTS. Împreună, aceștia vor aduce în fața publicului colinde vechi și noi, așezate cu grijă într-un program ce urmărește să unească generațiile și să redea frumusețea obiceiurilor de iarnă.

Prin selecția repertoriului, organizatorii își propun să ofere publicului o incursiune în bogăția colindului tradițional românesc și să creeze un spațiu în care mersul la colindă, rânduiala de altădată și mesajul Nașterii Domnului să fie readuse în centrul atenției.

Biletele pentru concert vor fi disponibile online începând cu data de 2 decembrie și sunt gratuite.

Detalii suplimentare despre acces și organizare vor fi comunicate pe canalele oficiale ale Organizației Tinerilor din Sibiu: https://www.facebook.com/otsibiu și https://www.instagram.com/organizatiatinerilordinsibiu

FOTO https://mitropolia-ardealului.ro/