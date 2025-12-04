sibiul e calificat matematic în sferturile cupei româniei: fc hermannstadt poate pune ”piedică” lui dinamo

FC Hermannstadt este calificată matematic în sferturile de finală ale Cupei României, iar rezultatul din ultima etapă a competiției va decide doar dacă sibienii se califică de pe locul 1 sau 2.

Cu Vali Negru și Dorin Zotincă pe bancă și cu Măldărășanu acasă, la Ploiești, FC Hermannstadt a câștigat miercuri, la Botoșani, scor 3-1.

Victoria de la Botoșani, alături de rezultatul înregistrat miercuri seara în aceeași grupă, Dinamo 1948 – Farul Constanța 0-0 i-a calificat matematic pe sibieni în sferturile Cupei.

FC Hermannstadt este lider în Grupa D, cu 6 puncte și nu mai poate fi depășită în ultima etapă decât de Dinamo 1948, ocupanta locului 2, care are 4 puncte.

Situată pe locul 3, cu 3 puncte, Concordia Chiajna nu îi mai poate depăși pe sibieni. FC Hermannstadt are 3 puncte în plus și avantajul primului criteriu de departajare față de ilfoveni, rezultatele directe, după ce în prima rundă s-a impus la Chiajna.

Ultima etapă a Cupei este programată pe 11 februarie 2026, când este programat jocul Dinamo 1948 – FC Hermannstadt. Farul va juca în deplasare la echipa de eșalon secund CS Dinamo și probabil va face 5 puncte, astfel că Dinamo 1948 ar avea nevoie să câștige contra sibienilor, pentru a își asigura calificarea.

În sferturi, FC Hermannstadt se va împerechea cu una din primele două clasate din Grupa C, cel mai probabil Oțelul Galați și ”U” Cluj.

Dacă nu va pierde în ultima etapă cu Dinamo 1948 și va câștiga Grupa D, Sibiul va juca în sferturile Cupei pe ”Municipal” cu locul 2 din Grupa C. Dacă va ceda în ultima etapă cu Dinamo și se va califica de pe locul 2 în Cupă, sibienii vor juca în sferturi în deplasare, pe terenul primei clasate din Grupa C, la Cluj sau Galați.

În sezonul trecut, FC Hermannstadt a ajuns până în finala Cupei, pierdută în meciul cu CFR Cluj, scor 2-3.

Programul din Cupa României