sibiul, în topul căutărilor google 2025: târgul de crăciun, mai popular decât destinații din străinătate

Cele mai multe căutări pe Google ale românilor din 2025 reflectă nu doar atenția acordată marilor evenimente politice și sociale, ci și interesul crescut pentru destinațiile culturale din țară, iar Sibiul se află printre acestea.

Târgul de Crăciun Sibiu 2025 apare între cele mai accesate subiecte de sezon, confirmând statutul orașului ca unul dintre cele mai căutate centre turistice din România. În paralel, românii au urmărit evoluțiile interne, alegerile prezidențiale, decesul lui Ion Iliescu, controversele din spațiul public, dar și fenomene virale precum Labubu sau emisiunile de reality-show.

Potrivit Mediafax, căutările românilor au fost dominate de teme foarte variate: de la politică la gastronomie tradițională, de la întrebări despre vot sau sărbători la detalii legate de cultura pop sau educația copiilor.

Politică și evenimente interne: Nicușor Dan, alegerile prezidențiale și moartea lui Ion Iliescu

În categoria „General”, primele locuri sunt ocupate de Nicușor Dan, Ion Iliescu și George Simion. Moartea fostului președinte a urcat rapid în trenduri, depășind ca interes inclusiv asasinarea influencerului american Charlie Kirk sau dispariția Papei Francisc. Tot aici, românii au căutat masiv informații despre prezența la vot, show-ul „Insula Iubirii 2025”, fenomenul Labubu sau meciul FCSB – PAOK.

Topul „Oamenilor”: de la Mihaela Rădulescu la Melania Trump

Categoria „Oameni” surprinde prin ascensiunea Melaniei Trump, aflată pe locul 8, chiar după Mihaela Rădulescu, dar înaintea unor politicieni precum Ilie Bolojan sau Crin Antonescu. Cele mai căutate nume rămân Nicușor Dan, George Simion și Călin Georgescu.

Filme și seriale în trend: „Cravata galbenă” și „Adolescence”

Filmul românesc „Cravata galbenă”, regizat de Serge Ioan Celibidachi, ocupă locul 3 în topul Google, după „Nosferatu” și „Anora”. Mult în urmă se află „Snow White”, considerat un eșec de critică. La categoria „Seriale”, „Adolescence” se clasează pe locul 2, fiind depășit doar de „Squid Game”.

Căutările de sezon: Târgurile de Crăciun, inclusiv cel de la Sibiu, în topul preferințelor

În apropierea sărbătorilor, românii au căutat intens informații despre târgurile de Crăciun. Târgurile din Viena și Budapesta domină topul, însă Târgul de Crăciun Sibiu 2025 se află în prima parte a clasamentului, confirmând interesul constant pentru acest eveniment. În top apar și târgurile din București, Craiova, Cluj și Brașov, dar și teme specifice precum „renii lui Moș Crăciun” sau „vacanța de Crăciun 2025”.

Categoria „Cum”: oglinda preocupărilor cotidiene

Categoria „Cum” oferă, ca de obicei, cea mai diversă listă. Românii au vrut să afle cum arată buletinul de vot, cum se vopsesc ouăle, cum se alege Papa, cum arată Labubu sau cum se desparte în silabe cuvântul „subiect”. Alături de acestea, întrebări despre vremea de Paște și rețete tradiționale au strecurat în căutări o notă de sezon.

Idei, diete, rețete: utilitarul domină trendurile

De la „idei de mărțișoare pentru copii” la „idei de cină rapidă”, sugestii de tatuaje, pachețele pentru școală sau afaceri la țară, categoria „Idei” reflectă preocupările zilnice ale românilor.

La capitolul diete, interesul se împarte între dieta Cerin, dieta Mara Bănică, dieta Metabolică și variante atipice precum dieta Uruguayană. În zona culinară, clasamentul este condus anul acesta de rețeta tradițională de drob de miel, urmată de celebra „ciocolată Dubai”, viralul anului trecut.

Ascensiunea categoriei „Inteligență Artificială”

Pentru prima dată, IA intră ca o categorie distinctă în analiza Google. Românii au căutat aplicații de inteligență artificială gratuite, cursuri, utilizări pe telefon, soluții de mentenanță sau generatoare de imagini. Prezența categoriei confirmă interesul tot mai mare pentru tehnologiile emergente.

Ce spun aceste liste despre anul 2025

Topurile sunt realizate pe baza listelor „trending”, care analizează creșterile semnificative de căutări față de anul precedent. Spre deosebire de volumele absolute, relativ stabile de la an la an, aceste liste scot la iveală pulsul real al anului 2025.

Imaginea generală este a unui public profund diversificat – conectat la politica internă, interesat de tradiții, preocupat de activitățile din marile orașe ale țării precum Sibiul, dar și ancorat în cultura globală și în noile tehnologii.

FOTO Târgul de Crăciun din Sibiu