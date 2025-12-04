studenții din sibiu, invitați să învețe afaceri „pe bune”: antreprenorul flavius pogan, invitat special la eduhub

EduHub, Societatea Antreprenorială Studențească a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, organizează pe 9 decembrie 2025 o nouă ediție a seriei „Antreprenori de succes – Învață de la…”. Invitatul evenimentului este antreprenorul sibian Flavius Pogan. Întâlnirea va avea loc la ora 18:00, în sala IE 102 a Facultății de Inginerie.

Participarea este gratuită, iar înscrierea se face prin formularul oficial, disponibil aici:

👉 https://forms.gle/okGpr5VC3iq6YsEq5

Flavius Pogan – antreprenor cu 19 ani de experiență, în dialog direct cu studenții

Flavius Pogan activează în mediul de afaceri de aproape două decenii. Este fondatorul unui grup de firme și cel care a inițiat un proiect amplu de reconversie industrială la Cisnădie. În cadrul întâlnirii, el va povesti etapele carierei sale, provocările pe care le-a depășit și lecțiile pe care le-a învățat în business.

Studenții vor putea discuta direct cu acesta, într-o sesiune interactivă în care vor afla ce înseamnă să construiești un proiect antreprenorial solid, de la idee la implementare.

Evenimentul face parte din seria „Antreprenori de succes”, realizată de EduHub în parteneriat cu British Romanian Chamber of Commerce – filiala Sibiu. Scopul programului este de a conecta mediul universitar cu mediul de afaceri și de a oferi studenților acces la exemple reale din piață.

EduHub organizează și Bazarul Educațional

Pe lângă evenimentul dedicat antreprenoriatului, EduHub pregătește și Bazarul Educațional EduHub, organizat pe 15 decembrie în Holul Facultății de Inginerie. Vor participa studenți, elevi, cadre universitare și membri ai comunității.

Fondurile obținute la bazar vor finanța proiecte interdisciplinare care urmăresc soluționarea unor probleme reale din comunitatea sibiană, în domenii precum:

sustenabilitate,

gestionarea deșeurilor,

inovare tehnologică și urbană.

Ce este EduHub?

EduHub este platforma Universității „Lucian Blaga” prin care studenții sunt sprijiniți să transforme ideile lor în proiecte concrete, prin:

workshop-uri,

mentorat,

competiții,

programe educaționale,

colaborări directe cu mediul de afaceri.

Scopul EduHub este de a crea un ecosistem real de dezvoltare antreprenorială pentru studenți, legând universitatea de mediul economic local și regional.