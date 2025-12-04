tăiatul porcului, ca pe vremuri: muzeul astra readuce un ritual vechi de secole – cârnați, jumări și povești de iarnă

Muzeul ASTRA, instituție susținută prin finanțarea Consiliului Județean Sibiu, organizează în perioada 6-7 decembrie o reconstituire inedită a unuia dintre cele mai importante ritualuri din viața comunităților multietnice din Transilvania: „tăiatul” porcului și prepararea cârnaților.

Programul va fi completat de experiențe gastronomice autentice în cadrul Târgului de Țară, unde vizitatorii vor putea descoperi produse locale, preparate tradiționale săsești și maghiare, demonstrații culinare, precum și ateliere dedicate întregii familii, desfășurate în zona Etno Tehno Parc.

,,Un eveniment important în fiecare familie era „tăierea porcului”, de obicei înainte de Crăciun, o activitate însoțită de multă muncă, dar care întărea spiritul comunitar și oferea familiei resursele de carne și slănină atât de necesare pe perioada iernii. Animalele din gospodărie erau bunul cel mai de preț al oamenilor din acea perioadă, deoarece asigurau familiei necesarul de hrană pe toată durata anului. De aceea sacrificarea animalelor era un adevărat ritual care se realiza doar de câțiva oameni din sat, după reguli foarte precise. „Tăierea porcului” in preajma sărbătorilor de iarnă se făcea după o perioadă de 40 de zile de post și pregătire spirituală, înainte de sărbătoarea Nașterii Domnului. Obiceiul „tăierii porcului” este prezent în viața tuturor comunităților etnice din Transilvania, iar preparatele sunt asezonate după gustul fiecăruia, cu condimente și plante aromatice.”, a declarat Camelia Ștefan, muzeograf Muzeul ASTRA.

În cadrul evenimentului, în zona bucătăriei de la Târgul de Țară din Muzeul în Aer Liber din Dumbrava Sibiului, se vor desfășura două ateliere de gastronomie tradițională săsească, în 6 decembrie 2025 și alte două ateliere de gastronomie tradițională maghiară, în 7 decembrie 2025. Activitățile vor valorifica cunoștințele, metodele și instrumentele tradiționale ale fiecărei etnii, utilizând porci din rasele Mangalița și Bazna.

Evenimentul își propune să (re)aducă publicul în satul tradițional transilvănean, încărcat de solemnitatea ritualurilor specifice acestei perioade a anului. Vizitatorii vor putea asista la demonstrații culinare de sezon – de la „tăierea porcului”, sâmbătă, 6 decembrie, la prepararea cârnaților proaspeți, pregătirea jumărilor și a unturii pentru iarnă.

Pe lângă atelierele gastronomice interactive și demonstrative vizitatorii sunt așteptați la ateliere de confecționat ornamente pentru bradul de Crăciun, Șezătoarea la gherghef sau pot asculta povestea unor case din muzeu cu obiceiurile și tradițiile comunității din care provin. De asemenea, cei mici trimite o scrisoare către Moș Crăciun.