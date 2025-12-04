un pensionar din sibiu s-a trezit cu un credit făcut pe numele lui: borfașul i-a furat banii instant

Un sibian în vârstă de 61 de ani a descoperit că este dator unei bănci, după ce colegul său de apartament i-a furat datele personale și a contractat un credit de nevoi personale.
După aprobarea solicitării a peste 25.000 de lei, suspectul a accesat aplicația de banking și a transferat suma de bani în mai multe conturi. Ulterior, banii au fost retrași de la ATM-uri sau utilizați pentru alimentarea conturilor destinate jocurilor de noroc online. După ce primele facturi au început să apară, păgubitul a depus plângere la Poliție.
Acum, sibianul în vârstă de 25 de ani este cercetat penal pentru săvârșirea infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și înșelăciune.
Pe baza probelor administrate, tânărul a fost reținut pentru 24 de ore și încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Deva.
