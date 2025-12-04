victor rebengiuc premiat de pentru întreaga sa carieră: 7 decenii dedicate teatrului / video

Victor Rebengiuc a fost distins cu premiul România Europeană 2025, ceremonia fiind onorată de prezența unor personalități din teatrul românesc, dar și din lumea politică.

Cariera lui Victor Rebengiuc a fost recunoscută cu multiple premii UNITER pentru cel mai bun actor, dar și cu decorația Steaua României în grad de cavaler. În septembrie 2025, actorul a anunțat că se retrage de pe scenă la vârsta de 92 de ani, după șapte decenii dedicate teatrului românesc.

Evenimentul a reunit nume importante ale scenei, de la Mariana Mihuț și Rodica Mandache, până la Marius Manole, Medeea Marinescu și Iulian Fota, alături de reprezentanți ai politicii precum Cătălin Drulă și Mircea Abdrudean. Sala a fost plină, demonstrând respectul și admirația publicului față de întreaga activitate a lui Victor Rebengiuc.

Președintele României, Nicușor Dan, a evidențiat în discursul său nu doar realizările remarcabile ale marelui actor, ci și calitățile care l-au definit de-a lungul unei cariere impresionante, subliniind onestitatea, dăruirea și responsabilitatea sa față de artă și societate.

„Ce observ la domnul Rebengiuc este sinceritatea cu care se raportează la fiecare rol. Împărtășește cu personajul tot ce are, fără rezerve. În spatele acestei generozități se află multă muncă și responsabilitate. Victor Rebengiuc a cunoscut succesul, dar nu s-a lăsat copleșit de el. În plus, simțul datoriei față de societate este un exemplu pentru toți.” a transmis Nicușor Dan