weekend stufos la sibiu: nu ratați ”magic show” la gong, brunch-ul de la backyard, tăiatul porcului în muzeul astra și ”community dinner”

Weekend-ul acesta se anunță plin de activități pentru toate gusturile. Cu ocazia sărbătoririi Sfântului Nicolae, în Sibiu și împrejurimi au loc numeroase evenimente dedicate sezonului de iarnă. De la tăiatul porcului la Muzeul ASTRA, la târguri, brunch, drumeții și spectacole pentru copii sunt evenimentele care vor avea loc în perioada 6 – 7 decembrie.



Sibienii, dar și turiștii, au o mulțime de opțiuni pentru petrecerea timpului liber. Muzeul ASTRA, instituție susținută de Consiliul Județean Sibiu, organizează în perioada 6–7 decembrie 2025 o reconstituire a unuia dintre cele mai importante ritualuri din viața comunităților multietnice din Transilvania: tăierea porcului și prepararea cârnaților.

Evenimentul are loc în zona bucătăriei de la Târgul de Țară din Muzeul în Aer Liber.

Programul atelierelor:

6 decembrie 2025 – două ateliere de gastronomie tradițională săsească

7 decembrie 2025 – două ateliere de gastronomie tradițională maghiară

Brunch românesc la Backyard

Backyard anunță noua dată a brunch-ului românesc dedicat Zilei Naționale: sâmbătă, 6 decembrie. Evenimentul este gândit ca o celebrare relaxată a tradițiilor românești, cu energia caracteristică brandului Backyard.

Accesul la eveniment se face începând cu ora 13:00, iar servirea mâncărurilor incluse în prețul biletului are loc între 14:00 și 16:00. Participanții se vor bucura de live-cooking, proțap, preparate tradiționale și de o atmosferă animată de artiști invitați. (DETALII AICI)

Organizatorii au pregătit și un program muzical variat:

DJ Szabo va deschide brunch-ul cu un set energic,

Romulus Cipariu, maestru al țambalului, aduce accentul tradițional românesc,

Sebastian încheie ziua cu o combinație de muzică modernă și influențe folclorice.

Târgul de Moș Nicolae la Shopping City

În perioada 4–7 decembrie, Shopping City Sibiu organizează Târgul de Moș Nicolae, unde vizitatorii pot găsi cadouri și produse speciale de sezon.

De asemenea, continuă atelierele creative pentru copii, în fiecare duminică, în zona Food Court, între 17:00 – 20:00, cu participare gratuită. Activitățile includ scrisori pentru Moș Crăciun, tricouri festive, povești ilustrate și jocuri de cărți. (DETALII AICI)

Filme noi la CineGold

CineGold aduce în acest weekend noi premiere și filme pentru toate vârstele, o opțiune ideală pentru cei care vor o activitate de interior. „Crăciunul Familiei Șoricescu”, „Cravata Galbenă”, „Crăciun cu Ramon”, „Eternitate” și „Now You See Me: Jaful Perfect 3” sunt doar o parte dintre cele mai noi filme care pot fi urmărite în acest weekend. Programul complet al filmelor la CinGold poate fi urmărit aici.

Drumeții în 6 și 7 decembrie

Pentru iubitorii muntelui, sunt programate mai multe drumeții:

Sâmbătă, 6 decembrie au loc doup drumeții: una la Râu Sadului și celaltă la Păltiniș, pe Calea Studenților.

Alte două drumeții, organizate prin proiectul „Anii Drumeției”, au loc duminică. Mai exact, o drumeție în familie în Munții Cindrel și una dedicată Micilor Montaniarzi pe dealurile Săliștei și Tilișcăi.

Detalii despre program se găsesc aici.

Sărbătoarea Sfântului Nicolae la Sadu

Comuna Sadu pregătește un program special pentru ziua de 6 decembrie:

16:00 – Slujba de Vecernie

Sărbătorirea cuplurilor cu 50 de ani de căsnicie – Nunta de Aur

17:20 – Aprinderea iluminatului festiv în centrul comunei

17:30 – Spectacol de colinde și obiceiul alegerii Cetei Junilor, susținut de artiștii „Sadului” Aleșii Cetei Junilor: Jude Alexandru Restea și vornic Daniel Băncioiu

Sosirea lui Moș Nicolae, spre bucuria copiilor

Târgul de Crăciun din Piața Mare

Târgul de Crăciun rămâne una dintre principalele atracții ale orașului, o opțiune mereu potrivită pentru sibieni și turiști, cu atmosferă festivă, luminițe și produse de sezon.

„Sibiu Magic Show” la Teatrul Gong – 3–7 decembrie

Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” organizează, între 3 și 7 decembrie, seria de spectacole „Sibiu Magic Show”. Pe scenă vor urca unii dintre cei mai renumiți magicieni români: Robert Tudor, Christianis, Bianca și Eduard Malița și Norbert Toth.

Sursa foto: Dragoș Dumitru

Invitație la „Fiat Lux”, expoziția din holul Primăriei Sibiu

Sala expozițională a Primăriei Sibiu găzduiește, între 2 și 10 decembrie, expoziția „Fiat Lux: Strălucire și Măiestrie”, o colecție impresionantă semnată de artista Valentina Bădeanu. Lucrările sunt realizate în acrilic și tehnici mixte, iar artista lucrează cu o minuție care transformă fiecare detaliu într-un accent al luminii.

Christmas at the Palace și concert Byron

Byron DUO concertează vineri, 5 decembrie, de la ora 20:00, în curtea Muzeului Brukenthal, în cadrul Christmas at the Palace.

Duminică, 7 decembrie, are loc o nouă ediție Community Dinner pe strada Xenopol. Atmosfera va fi completată de un concert acustic special susținut de Romulus Cipariu, care va adăuga serii caldul, liniștea și emoția unui final de săptămână perfect. Doritorii sunt așteptați de la ora 18:00, cu bunătăți făcute în casă, dornici să împartă.

