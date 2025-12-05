accident grav pe dn7 la tălmaciu: 4 oameni răniți / foto

Patru persoane au fost transportate la spital după ce a fost rănite într-un accident produs vineri la Tălmaciu.

Accidentul s-a produs pe DN7, în localitatea Tălmaciu, fiind implicate două autoturisme. O mașină era condusă de un localnic, iar alta de un bărbat din Slatina.

„Din primele verificări efectuate la fața locului a rezultat că în timp ce conducea un autoturism pe DN7 pe direcția Vâlcea-Sibiu, un bărbat de 33 de ani, din Tălmaciu, la intersecția cu strada Lucian Blaga ar fi virat stânga fără să se asigure și ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus din sens opus de către un bărbat de 43 de ani, din Slatina”, informează reprezentanții IPJ Sibiu.

În urma accidentului rutier, șoferul de 33 de ani, pasagera sa de 35 de ani și pasagerii din autoturismul condus de către bărbatul din Slatina, respectiv o femeie de 46 de ani și un minor de 17 ani, ambii din Slatina au suferit vătămări corporale și au fost transportați la spital. Potrivit SAJ Sibiu, femeia de 46 de ani este politraumatizată, femeia de 35 de ani a suferit un traumatism cranian acut, bărbatul de 33 de ani are un traumatism cranian acut și unul de membru inferior, iar adolescentul de 17 ani are un traumatism cranio facial și un traumatism membru inferior drept.

Polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier și luarea măsurilor legale. Fără mari probleme de trafic.