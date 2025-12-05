accident pe șoseaua alba iulia: doi tineri răniți

Un accident rutier s-a produs, vineri dimineața, pe șoseaua Alba Iulia din Sibiu. Doi tineri au fost transportați la spital.
Potrivit primelor informații, în accident sunt implicate două vehicule. La fața locului au intervenit polițiștii și echipajele medicale.
„Două echipaje SMURD dintre care unul cu medic și o autospecială de stingere au intervenit de urgență pe Șoseaua Alba Iulia la un accident rutier în care au fost implicate trei persoane. În urma evaluării medicale, o persoană a refuzat transportul la spital, alte două fiind transportate la UPU Sibiu. Este vorba despre o tânără în vârstă de 27 de ani cu un traumatism facial și un tânăr de 25 de ani cu un traumatism cranian, ambii conștienți”, a precizat Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.
Traficul rutier este îngreunat, se circulă alternativ.
