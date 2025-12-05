acs mediaș merge ceas: eric de oliveira sărbătorit la victoria de vineri / foto

ACS Mediaș 2022 a câștigat categoric vineri, pe ”8 Mai”, cu FC Păușești- Otăsău, scor 5-2, în etapa a 16-a din Liga 3.

Chiar de ziua sa, team-managerul echipei, Eric De Oliveira, cel mai bun marcator străin al Ligii 1 și fost jucător al Gazului Metan a dat lovitura de start pe Stadionul ”8 Mai.” Brazilianul a primit un cadou frumos de ziua sa, echipa dăruindu-i un succes categoric.

Foto: ACS Mediaș 2022

FC Păușești Otăsău a venit la Mediaș fără antrenorul principal Sorin Bucuroaia, cel care a demisionat în preziua jocului.

Foto: ACS Mediaș 2022

Medieșenii au deschis scorul rapid, în minutul 11, prin Cristi Cocan, dar vâlcenii au egalat. Echipa pregătită de Cosmin Vâtcă s-a desprins însă până la pauză, după reușitele lui Astafei din minutul 27 și Orlandea în minutul 35.

Foto: ACS Mediaș

Echipa medieșeană a dictat ritmul și în partea secundă și nu a redus turația. Pajco a făcut 4-1 în minutul 57, apoi A. Roșu a punctat pentru 5-1.

Foto: ACS Mediaș

Păușești Otăsău a mai marcat și ea o dată până la final. S-a terminat 5-2 pentru ACS Mediaș, care își consolidează locul 4 în serie, cu 27 de puncte din 16 meciuri.

Celalaltă echipă sibiană din Liga 3, Inter are un joc dificil sâmbătă, la Fărcășești, cu gorjenii de la Vulturii.