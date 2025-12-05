”aici se construiește armata viitorului!” – mesaj puternic al senatoarei ruxandra cibu deaconu după vizita la aft sibiu / foto

Dronele, inteligența artificială și robotica nu mai sunt tehnologii ale viitorului, ci elemente esențiale ale războiului modern, avertizează senatoarea de Sibiu, Ruxandra Cibu Deaconu (USR), într-o postare publică în care subliniază urgența modernizării Armatei Române.

Parlamentara a participat la Defense-X Hackathon, organizat la Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu, un program dedicat proiectelor inovative din tehnologia de apărare. Evenimentul a reunit echipe din întreaga țară care au lucrat la soluții ce ar putea deveni parte din dotarea viitoare a armatei.

„România nu mai are nicio secundă de pierdut”

„Dronele utilizate în război nu mai sunt SF. Nici Inteligența Artificială sau robotica nu lipsesc din arsenalul unei țări moderne. De aceea, România nu trebuie să mai aștepte nicio secundă pentru a-și moderniza armata, pentru că realitatea dură vine peste noi mai repede decât ne imaginăm”, a transmis Cibu Deaconu.

Senatoarea spune că la Sibiu a descoperit echipe solide, cu proiecte „îndrăznețe și mature”, capabile să concureze cu cele mai avansate tehnologii militare din lume.

Evenimentul a fost organizat de o echipă a Academiei condusă de profesorul Alexandru Baboș și Gelu Vac, care a asigurat atât selecția, cât și mentoratul și dezvoltarea accelerată a proiectelor.

Prezență guvernamentală și interes al industriei de apărare

La hackathon a participat și Viorel Băltărețu, secretar de stat în Ministerul Economiei și Digitalizării, ca reprezentant al Guvernului și susținător al industriei de apărare.

Senatoarea subliniază că interesul companiilor private – inclusiv al celor cu capital românesc – este vital pentru dezvoltarea Forțelor Armate Române.

Lista proiectelor selectate și premiate este disponibilă pe site-ul evenimentului. Domeniile abordate în competiție au fost variate, de la securitate cibernetică, la inteligență artificială și robotică aplicată în medii operaționale diverse.

Cibu Deaconu afirmă că a fost impresionată atât de profesionalismul programului, cât și de potențialul pe care acesta îl are în ceea ce privește transferul tehnologic către producția de serie și dotarea armatei.

„Promit să revin la următorul eveniment și să susțin rolul Sibiului în acest domeniu sensibil și important pentru noi”, a adăugat senatoarea.