analiză storia: în noiembrie 2025, interesul pentru apartamentele vechi de vânzare a fost de peste două ori mai mare decât pentru cele noi

Prețurile apartamentelor din marile orașe, cumulate pentru locuințele noi și vechi, au crescut în medie cu 15% comparativ cu anul trecut, conform prețurilor medii din anunțurile publicate pe Storia – cea mai vizitată platformă imobiliară din România. Cluj-Napoca rămâne cel mai scump oraș din țară, cu un preț mediu de 3.204 euro pe metru pătrat, urmat de București (2.264 euro/mp) și Brașov (2.253 euro/mp). La polul opus, cele mai accesibile orașe sunt Iași (1.735 euro/mp) și Oradea (1.828 euro/mp), în timp ce Constanța se remarcă drept singurul oraș unde prețurile cumulate au scăzut semnificativ, cu 22% față de anul trecut.

Dacă analizăm separat apartamentele noi, Timișoara și Craiova se remarcă prin cele mai mari creșteri de la un an la altul, de 20% fiecare, în timp ce Sibiu înregistrează de asemenea o evoluție importantă, de 19%. La nivel lunar, Bucureștiul a avut cea mai mare creștere, de 6% în noiembrie față de luna octombrie, iar Timișoara de 2%, în timp ce Cluj-Napoca a marcat o scădere de 3%.

În cazul evoluției prețurilor apartamentelor vechi, Bucureștiul conduce detașat cu o creștere de 26% comparativ cu anul trecut, urmat de Craiova (+20%) și Iași (+14%). Brașov și Sibiu au evoluții moderate, de 8% fiecare, iar Timișoara a înregistrat o creștere de 9%, urmată de Cluj-Napoca (+10%), Constanța (+11%) și Oradea (+11%).

“În urmă cu doi ani, interesul pentru apartamentele noi și cele vechi era relativ echilibrat. Din iunie 2024 însă, vizualizările pentru locuințele noi au început să scadă, ajungând să fie cu peste 20% mai puține decât cele pentru apartamentele vechi. În prima jumătate a anului 2025, diferența s-a accentuat, anunțurile pentru apartamente noi având cu 33-47% mai puține vizualizări față de segmentul vechi, iar din august decalajul a crescut la aproximativ 54%. Această evoluție este explicată de oferta limitată de construcții noi în marile orașe și de schimbările fiscale, care au determinat 12% dintre cei interesați de locuințe noi să își mute atenția exclusiv către apartamente vechi, conform unui sondaj realizat recent de noi. În paralel, interesul pentru apartamentele vechi a crescut, iar din luna noiembrie a acestui an a ajuns să fie de peste două ori mai mare decât interesul pentru apartamentele noi”, a declarat Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe, OLX Group (Storia și OLX Imobiliare în România).

Pentru a afla valoarea aproximativă a apartamentelor de vânzare în funcție de tipul locuinței, am luat în calcul suprafețele minime legale pentru garsoniere și apartamentele cu două și trei camere, așa cum sunt menționate în Anexa 1 a Legii 114 din 11 octombrie 1996, cunoscută și drept „Legea locuinței”. Mai exact, suprafața minimă legală este de 37 de metri pătrați utili pentru o garsonieră, 52 de metri pătrați pentru un apartament cu două camere și 66 de metri pătrați pentru un apartament cu trei camere.

Care sunt prețurile apartamentelor de vânzare în principalele orașe din țară

BUCUREȘTI

Capitala înregistrează cele mai mari diferențe între apartamentele vechi și cele noi. În noiembrie, prețul mediu solicitat a fost de 2.005 euro/mp pentru apartamentele noi, cu 15% mai mult decât anul trecut și 6% peste nivelul din octombrie, și de 2.554 euro/mp pentru cele vechi, în creștere cu 26% față de anul trecut și cu 2% față de luna anterioară, respectiv octombrie 2025.

Astfel, o garsonieră într-un bloc nou costă aproximativ 74.185 euro, în timp ce una veche ajunge la 94.498 euro, diferența fiind de peste 20.000 euro. Pentru un apartament cu două camere, prețul este de 104.260 euro (nou) și 132.808 euro (vechi), iar pentru trei camere, 132.330 euro (nou) și 168.564 euro (vechi).

BRAȘOV

În Brașov, prețul mediu solicitat a fost de 2.255 euro/mp pentru apartamentele noi, cu 7% mai mult decât anul trecut și 1% peste nivelul din octombrie. În cazul apartamentelor vechi, prețurile au fost de 2.252 euro/mp, în creștere cu 8% față de anul trecut și 1% față de luna anterioară. Diferențele sunt minime între cele două categorii, de doar 3 euro.

Raportat la suprafețele minime legale, o garsonieră într-un bloc nou costă aproximativ 83.435 euro, iar una veche 83.324 euro. Pentru un apartament cu două camere, prețul este de 117.260 euro (nou) și 117.104 euro (vechi), iar pentru trei camere, 148.830 euro (nou) și 148.632 euro (vechi).

CLUJ-NAPOCA

Cluj-Napoca rămâne cel mai scump oraș din țară, cu un preț mediu de 3.188 euro/mp pentru apartamentele noi, cu 8% mai mult decât anul trecut, dar cu 3% mai puțin decât în octombrie, și 3.218 euro/mp pentru cele vechi, în creștere cu 10% față de anul trecut și 1% față de luna anterioară.

O garsonieră într-un bloc nou costă aproximativ 117.956 euro, iar una veche 119.066 euro. Pentru două camere, prețul este de 165.776 euro (nou) și 167.336 euro (vechi), iar pentru trei camere, 210.408 euro (nou) și 212.388 euro (vechi).

CONSTANȚA

În Constanța, prețul mediu solicitat a fost de 2.047 euro/mp pentru apartamentele noi, cu 10% mai mult decât anul trecut și 1% peste nivelul din octombrie, și 2.036 euro/mp pentru cele vechi, în creștere cu 11% față de anul trecut și 1% față de luna anterioară.

Diferențele sunt minime între cele două categorii. O garsonieră într-un bloc nou costă aproximativ 75.739 euro, iar una veche 75.332 euro. Pentru două camere, prețul este de 106.444 euro (nou) și 105.872 euro (vechi), iar pentru trei camere, 135.102 euro (nou) și 134.376 euro (vechi).

CRAIOVA

În Craiova, apartamentele noi au un preț mediu de 2.091 euro/mp, cu 20% mai mult decât anul trecut și 1% peste nivelul din octombrie, iar cele vechi 2.016 euro/mp, în creștere cu 20% față de anul trecut și 1% față de luna anterioară.

O garsonieră într-un bloc nou costă aproximativ 77.367 euro, iar una veche 74.592 euro. Pentru două camere, prețul este de 108.732 euro (nou) și 104.832 euro (vechi), iar pentru trei camere, 138.006 euro (nou) și 133.056 euro (vechi).

IAȘI

În Iași, prețul mediu solicitat a fost de 1.814 euro/mp pentru apartamentele noi, cu 12% mai mult decât anul trecut și similar cu luna octombrie, și 1.960 euro/mp pentru cele vechi, în creștere cu 14% față de anul trecut și 1% față de luna anterioară.

O garsonieră într-un bloc nou costă aproximativ 67.118 euro, iar una veche 72.520 euro. Pentru două camere, prețul este de 94.328 euro (nou) și 101.920 euro (vechi), iar pentru trei camere, 119.724 euro (nou) și 129.360 euro (vechi).

ORADEA

În Oradea, apartamentele noi au un preț mediu de 1.952 euro/mp, cu 10% mai mult decât anul trecut și 1% peste nivelul din octombrie, iar cele vechi 1.794 euro/mp, în creștere cu 11% față de anul trecut și 1% față de luna anterioară.

O garsonieră într-un bloc nou costă aproximativ 72.224 euro, iar una veche 66.378 euro. Pentru două camere, prețul este de 101.504 euro (nou) și 93.288 euro (vechi), iar pentru trei camere, 128.832 euro (nou) și 118.404 euro (vechi).

SIBIU

În Sibiu, prețul mediu solicitat a fost de 1.942 euro/mp pentru apartamentele noi, cu 19% mai mult decât anul trecut și 1% peste nivelul din octombrie, și 1.885 euro/mp pentru cele vechi, în creștere cu 8% față de anul trecut și similar cu luna anterioară.

O garsonieră într-un bloc nou costă aproximativ 71.854 euro, iar una veche 69.745 euro. Pentru două camere, prețul este de 100.984 euro (nou) și 98.020 euro (vechi), iar pentru trei camere, 128.172 euro (nou) și 124.410 euro (vechi).

TIMIȘOARA

În Timișoara, apartamentele noi au un preț mediu de 2.017 euro/mp, cu 20% mai mult decât anul trecut și 2% peste nivelul din octombrie, iar cele vechi 1.872 euro/mp, în creștere cu 9% față de anul trecut și similar cu luna anterioară.

O garsonieră într-un bloc nou costă aproximativ 74.629 euro, iar una veche 69.264 euro. Pentru două camere, prețul este de 104.884 euro (nou) și 97.344 euro (vechi), iar pentru trei camere, 133.122 euro (nou) și 123.552 euro (vechi).

Analiza Storia arată că piața rezidențială din România rămâne dinamică, cu creșteri importante în București, Sibiu și Craiova, dar și cu semnale de ajustare în Cluj-Napoca și Constanța.

