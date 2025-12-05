autostrada sibiu–făgăraș înaintează: aproape 2.000 de proprietăți vor fi expropriate

Guvernul a adoptat un set amplu de măsuri pentru avansarea unor proiecte strategice de infrastructură rutieră și feroviară.

Printre acestea se numără aprobarea exproprierii a aproape 1.900 de imobile necesare construirii tronsonului Boița-Avrig din Autostrada Sibiu-Făgăraș. Mai mult, a fost adoptată și suplimentarea fondurilor destinate finalizării exproprierilor pe Autostrada Orăștie-Sibiu, în zona Săliște.

Potrivit Mediafax, ministrului Transporturilor, Ciprian Șerban, Guvernul a confirmat amplasamentul suplimentar și lista proprietăților ce urmează a fi preluate pentru primul tronson al Autostrăzii Sibiu-Făgăraș. Valoarea estimată a despăgubirilor depășește 2,2 milioane de lei, sumă acoperită integral din finanțări externe nerambursabile.

În paralel, Executivul a aprobat realocarea și suplimentarea fondurilor necesare exproprierilor pentru lotul Săliște al Autostrăzii Orăștie-Sibiu, în încercarea de a debloca proiectul și de a accelera lucrările. Ministerul Transporturilor precizează că ajustarea bugetară era necesară pentru finalizarea procedurilor de despăgubire.

FOTO AutoInfraHUB