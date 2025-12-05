avalanșă de solicitări pentru pentru buletinul electronic: sibienii au depus deja peste 25.000 de cereri

Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Sibiu, instituție publică aflată în subordinea Consiliului Județean Sibiu, aduce la cunoștința cetățenilor din județul Sibiu, precum și celor din alte zone, următoarele informații:

În contextul în care, la data de 04.12.2025, la nivelul țării s-a înregistrat un număr de 1 milion de cereri de eliberare de Cărți Electronice de Identitate (CEI), iar la nivelul județului Sibiu un număr de 25.311, reiterăm caracteristicile Cărți Electronice de Identitate, respectiv ale Cărții de Identitate Simple (CIS), documente de identitate care prezintă anumite asemănări, însă prezintă și diferențe semnificative, astfel:

în cazul CEI – Format ID1 (tip card bancar); elemente de securitate (fizică); protecție avansată a datelor personale; document de călătorie în străinătate; schimbare adresă domiciliu fără înlocuire act; autentificare în sisteme informatice; semnare documente digitale; poate fi solicitat la misiunile diplomatice; se poate elibera minorilor (0 – 14 ani); costuri (contravaloarea actului) 70 lei gratuit* Notă:În perioada de implementare a PNRR, contravaloarea cărții electronice de identitate (CEI) se suportă din fondurile europene prevăzute pentru Componenta 7 – Transformare digitală, Investiția 8 – Carte electronică de identitate și semnătură digitală. Gratuitatea se aplică pentru o singură CEI eliberată unei persoane cu vârsta peste 14 ani;

gratuit* Notă:În perioada de implementare a PNRR, contravaloarea cărții electronice de identitate (CEI) se suportă din fondurile europene prevăzute pentru Componenta 7 – Transformare digitală, Investiția 8 – Carte electronică de identitate și semnătură digitală. Gratuitatea se aplică pentru o singură CEI eliberată unei persoane cu vârsta peste 14 ani; în cazul CIS – Format ID1 (tip card bancar); elemente de securitate (fizică); costuri (contravaloarea actului) 40 lei, care se achită la ghișeele unităților CEC Bank sau la stațiile de plată selfpay. Precizăm că, CIS poate face dovada identității cetățeanului doar pe teritoriul României, nefiind însă un document de călătorie și, prin urmare, nu poate fi folosit în afara granițelor țării. De asemenea, CIS nu permite accesarea serviciilor electronice.

Totodată, așa cum am menționat anterior, cartea electronică de identitate conține certificate emise gratuit, de către M.A.I., pentru: autentificare în sistemele informatice ale autorităților române, precum și în cele ale entităților private care oferă acces pe baza CEI (PIN-ul folosit pentru autentificare este codul de 4 cifre stabilit la momentul activării CEI) și pentru semnătură electronică avansată, valabilă în România și utilizabilă de la momentul eliberării CEI (PIN-ul folosit pentru semnătură este un cod format din 6 cifre stabilit la momentul activării CEI). Precizăm că, documentele semnate cu certificatul pentru semnătură electronică avansată emis de M.A.I. au aceeași valoare ca documentele semnate olograf. Atenție:Nu comunicați nimănui codurile PIN ale cărții electronice de identitate! Nimeni nu are dreptul să vă solicite codurile PIN prin SMS, e-mail sau telefon.

Mai trebuie precizat faptul că, preluarea cererii pentru eliberarea cărții electronice de identitate, respectiv ridicarea acesteia se poate face la/de la orice serviciu public comunitar de evidență a persoanelor, indiferent de locul de domiciliu al solicitantului . În acest context, se impun anumite clarificări, și anume: în situația în care solicitantul optează pentru ridicarea CEI de la un alt serviciu public comunitar de evidență a persoanelor, termenul de eliberare se prelungește cu 10 zile lucrătoare față de cel stabilit la ghișeul la care a fost depusă cererea. În același timp, cetățenii trebuie să cunoască faptul că, dispozițiile enunțate anterior nu se aplică în următoarele situații, astfel:

. În acest context, se impun anumite clarificări, și anume: în situația în care solicitantul optează pentru ridicarea CEI de la un alt serviciu public comunitar de evidență a persoanelor, termenul de eliberare se prelungește cu 10 zile lucrătoare față de cel stabilit la ghișeul la care a fost depusă cererea. În același timp, cetățenii trebuie să cunoască faptul că, dispozițiile enunțate anterior în următoarele situații, astfel: când persoana locuiește efectiv la adresa declarată însă nu poate prezenta un document/act privind titlul locativ, încheiat în condiții de validitate;

când solicitantul își exprimă opțiunea pentru Cartea de Identitate Simplă (CIS);

(CIS); când se solicită eliberarea Cărții de identitate Provizorie ;

; când se dorește aplicarea vizei de reședință.

De asemenea, vom mai enunța și faptul că, programarea pentru eliberarea CEI se face direct la adresa https://hub.mai.gov.ro/cei/programari/harta, iar pentru CIS, respectiv pentru cartea de identitate provizorie ori pentru aplicarea vizei de reședință, acest lucru se face în funcție de cele stabilite de către conducerea fiecărei unități administrativ-teritoriale. Cu acest prilej dorim să adresăm rugămintea cetățenilor care, din motive obiective, nu se pot prezenta la ghișeul serviciului public comunitar de evidență a persoanelor, să anuleze în timp util programarea, aceasta pentru a crea posibilitatea utilizării timpului aferent în scopul soluționării cererii altei persoane.

Nu în ultimul rând, pentru toate informațiile necesare despre cele două noi tipuri de acte de identitate vă rugăm să accesați site-ul guvernamental: https://carteadeidentitate.gov.ro/, iar pentru mai multe detalii despre activitatea instituției noastre și serviciile oferite, vizitați pagina oficială: www.djepsibiu.ro.