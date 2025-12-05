ce pățește un sibian care nu și-a plătit taxele din 2010: primăria are de recuperat aproape 14.000 lei

Un sibian va trebui să presteze 300 de ore de muncă în folosul comunității fiindcă vreme de 15 ani nu și-a plătit taxele la Primăria Sibiu.

Bărbatul avea de achitat mai multe amenzi contravenționale, în cuantum de 13.748,29 lei, la Primăria Sibiu. Cea mai veche datează, potrivit procesului verbal, din 29 septembrie 2010. Dar, fiindcă ani la rândul nu și-a achitat obligațiile fiscale, Direcția Fiscală Locală a demarat procedura de executare silită.

În urma verificărilor anuale, organul fiscal a constatat însă că nu există posibilitatea executării silite a sibianului, deoarece acesta nu are venituri sau alte bunuri, motiv pentru care în vara acestui an a fost declarat insolvabil, potrivit rejust.ro.

Municipalitatea a sesizat instanța astfel încât amenzile contravenționale să fie înlocuite cu munca în folosul comunității.

Luna aceasta, instanța a invocat din oficiu prescripția dreptului de a cere executarea silită pentru amenzile aplicate prin procesele-verbale din perioada 2010–01.05.2011. S-a reținut faptul că, dat fiind termenul de 5 ani de prescripție al executării creanțelor fiscale (inclusiv amenzi contravenționale), aceste amenzi și-au pierdut puterea executorie și nu mai pot fi nici executate silit, nici transformate în muncă în folosul comunității. Așadar, s-a dispus înlocuirea amenzilor din perioada 2012-2024, cu sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității pe durata a 300 de ore. Activitatea se va desfășura la serviciul public stabilit de Primăria Sibiu.