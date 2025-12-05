cnair anunță că cea mai grea autostradă din românia avansează: imagini exclusive de pe sectorul boița–cornetu / video

Directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, anunță progrese importante pe Secțiunea 2 a Autostrăzii Sibiu–Pitești, Boița–Cornetu, unul dintre cele mai dificile tronsoane de pe A1.

Secțiunea 2 reprezintă o „provocare tehnică”, deoarece autostrada traversează efectiv muntele. Pe șantier sunt mobilizați 400 de muncitori și 100 de utilaje, iar ritmul de lucru crește constant.

„Pe tot șantierul, stadiul fizic a ajuns deja la 7,20%, dar punctual, acolo unde au fost emise Autorizații de Construire, lucrările avansează considerabil”, a adăugat șeful CNAIR, Cristian Pistol

Potrivit Mediafax, la Tunelul Robești, una dintre cele mai dificile structuri de pe traseu, lucrările se desfășoară non-stop. Aici se lucrează la străpungerea zonele cu stâncă, fiind deja progrese notabile: 160 de metri pe galeria dreaptă și 100 de metri pe cea stângă”.

Toate cele cinci viaducte autorizate au fundațiile finalizate, iar constructorii lucrează în prezent la elevații. În paralel, antreprenorul a început producția tablierului metalic necesar, direct în fabrica de la Sibiu.

De asemenea, pe 4 decembrie, a fost depusă documentația PAC pentru autorizarea construcției a încă trei viaducte și a tunelului Boița 1, un pas esențial pentru accelerarea lucrărilor.

Lotul Boița–Cornetu are 31,33 km și include 7 tuneluri și 48 de poduri și viaducte. Pistol afirmă că această secțiune reprezintă „una dintre cheile traversării Carpaților până la finalul anului 2028”.

Directorul CNAIR subliniază că șantierul este monitorizat permanent, inclusiv prin Programul Transport, pentru a se asigura că lucrările se desfășoară „în ritm alert și la calitatea prevăzută în contract”.