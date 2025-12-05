cod galben de vânt puternic: este valabil și pentru unele zone din județul sibiu

Meteorologii au emis vineri, 5 decembrie 2025, o informare meteo, alături de trei avertizări de tip cod galben de vânt, valabile până sâmbătă seara.

Rafalele vor fi deosebit de puternice în zonele montane, unde pot depăși 110 km/h, în timp ce în regiunile de sud, centru și est ale țării se vor înregistra viteze ale vântului de 45–70 km/h, în funcție de zonă și interval orar.

Pentru județul Sibiu, codul galben este activ până la ora 22:00, în special în zonele montane, rafalele vor depăși temporar 90–110 km/h, ceea ce poate crea condiții periculoase pentru deplasări și activități în aer liber.

Deși avertizările ANM vizează în principal Oltenia, Muntenia, Dobrogea, sudul Banatului și masivele montane din Carpații Meridionali și Occidentali, autoritățile recomandă sibienilor să rămână vigilenți, având în vedere intensitatea vântului din județ.

Cetățenii sunt sfătuiți să evite lăsarea ferestrelor deschise, să nu parcheze mașinile sub arbori sau lângă elemente care pot fi smulse de vânt și să acorde atenție eventualelor restricții de circulație, în special pe drumurile montane.