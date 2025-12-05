concursul pentru postul de manager al muzeului brukenthal se reia: se schimbă comisia

Concursul pentru postul de manager al Muzeului Brukenthal se va relua, deoarece este nevoie să fie schimbată comisia de evaluare, în urma unor diferențe de puncte între notele acordate.

Concursul pentru ocuparea funcției de manager al Muzeului Național „Brukenthal” din Sibiu s-a anulat, asta deșii ambii candidați înscriși în cursă, Raluca Teodorescu și Răzvan Pop, fuseseră declarați admiși după prima etapă, cea dedicată analizei proiectelor de management. (DETALII AICI)

Ministerul Culturii a anunțat, vineri, că, „în urma deliberărilor și a rundei de notare efectuate de membrii Comisiei de concurs pentru etapa a II-a – susținerea proiectelor de management în cadrul interviului, Comisia a constatat existența unei diferențe mai mari de 2 puncte între notele acordate”. Din acest motiv, Comisia a constatat că etapa a doua a concursului nu poate fi finalizată.

Potrivit regulamentului, concursul se va relua, fiind desemnată o altă comisie care să evalueze candidații. Noul calendar urmează să fie anunțat de Ministerul Culturii. Potrivit Parohiei Evanghelice C.A. Sibiu, care este proprietarul muzeului și a celor mai prețioase piese din colecția instituției de cultură, procedura de evaluare va fi reluată într-un interval de 30 de zile.

Parohia Evanghelică a transmis, printr-un comunicat de presă, că speră ca, de această dată, să fie desemnat un câștigător profesionist și experimentat. „Având în vedere că este o procedură în derulare, care nu trebuie viciată, Parohia Evanghelică C.A. își rezervă dreptul de a comunica public detalii după finalizarea acestui demers, în speranța că de această data se va reuși desemnarea unui câștigător care este profesionist și experimentat în conducerea unui muzeu atât de complex și important la scară națională și europeană precum este Muzeul Național Brukenthal”, se arată în comunicatul de presă.

Conform prevederilor Hotărârii de Guvern 657/2024, parohia a făcut propuneri pentru comisia de evaluare a proiectelor – toate propunerile fiind preluate de Ministrul Culturii, András István Demeter. „Parohia a propus drept membri ai comisiei de concurs specialiști cu reputație impecabilă și internațională, neafiliați politic, cu experiență în evaluarea proiectelor de concurs de management cultural și de competiții de finanțare a proiectelor complexe și de excelență”, se mai arată în comunicat.