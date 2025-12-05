condamnat pentru droguri, capturat în sibiu: a fost dus direct la închisoare

Ieri, 4 decembrie, în jurul orei 16:00, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu – Serviciul de Investigații Criminale au identificat un sibian în vârstă de 38 de ani, pe numele căruia Tribunalul Constanța a emis, în aceeași zi, mandat de executare a pedepsei închisorii.

Bărbatul fusese condamnat la cinci luni de închisoare cu executare pentru săvârșirea infracțiunii de deținere fără drept de droguri de risc pentru consum propriu. După identificare, sibianul a fost încarcerat în Penitenciarul Aiud pentru executarea pedepsei.