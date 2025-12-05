condamnat pentru droguri, capturat în sibiu: a fost dus direct la închisoare

Ieri, 4 decembrie, în jurul orei 16:00, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu – Serviciul de Investigații Criminale au identificat un sibian în vârstă de 38 de ani, pe numele căruia Tribunalul Constanța a emis, în aceeași zi, mandat de executare a pedepsei închisorii.
Bărbatul fusese condamnat la cinci luni de închisoare cu executare pentru săvârșirea infracțiunii de deținere fără drept de droguri de risc pentru consum propriu. După identificare, sibianul a fost încarcerat în Penitenciarul Aiud pentru executarea pedepsei.
Ultima oră
- Concursul pentru postul de manager al Muzeului Brukenthal se reia: se schimbă comisia 6 minute ago
- Damian Drăghici aduce „Meditații Lăutărești” la Sibiu. Cadoul muzical perfect pentru cei dragi 7 minute ago
- Pantofi creați la Sibiu în serialul momentului: Mindy îi poartă în ”Emily in Paris” / video foto 15 minute ago
- Târgul Faptelor Bune de Moș Nicolae se ține la Biserica Evanghelică Cisnădie 17 minute ago
- Ce pățește un sibian care nu și-a plătit taxele din 2010: Primăria are de recuperat aproape 14.000 lei 22 de minute ago