damian drăghici aduce „meditații lăutărești” la sibiu. cadoul muzical perfect pentru cei dragi

Fă un cadou unic de sărbători și oferă-le celor apropiați ocazia de a trăi o seară magică, plină de emoție și muzică lăutărească autentică. Damian Drăghici concertează pentru prima dată pe scena Centrului Cultural „Ion Besoiu” din Sibiu, pe 16 decembrie, de la ora 19:00, în cadrul turneului național Meditații Lăutărești.

După succesul spectaculos de la București, unde sala a fost arhiplină, artistul ajunge și la Sibiu cu un show care promite să ridice muzica lăutărească la un alt nivel. Toate spectacolele din turneu au fost sold out, iar acesta este ultimul eveniment din seria „Meditații Lăutărești”, o ocazie rară de a-l vedea live într-un format unic.

Damian Drăghici reușește să aducă la viață magia cântecelor tradiționale într-o fuziune inedită între muzica lăutărească autentică și nuanțele sofisticate ale jazz-ului. Fiecare melodie te va purta prin stări și trăiri diferite – de la nostalgie la bucurie, de la profunzime la energie pură. Printre piesele îndrăgite pe care publicul le va putea asculta se numără: „La Ciolpani”, „Căpitane de județ”, „Ileana, Ileana” și „Sunt vagabontul vieții mele”.

Dacă vrei să oferi un dar memorabil, care să atingă sufletul, concertul lui Damian Drăghici este alegerea ideală. Este o experiență muzicală rară, potrivită pentru cei care iubesc tradiția, emoția și muzica de calitate. Accesul în sală este permis până la ora 19:10. După această oră, intrarea va fi restricționată. Spectacolul durează aproximativ două ore, urmând să se încheie în jurul orei 21:00.

„Meditații Lăutărești” este un proiect muzical de mare profunzime, un adevărat omagiu adus marilor lăutari care au transformat acest gen într-o artă autentică: Romica Puceanu, Fărâmiță Lambru, Fănică Luca, Dona Dumitru Siminică și Constantin Eftimiu.

Biletele sunt disponibile pe iabilet.ro, la prețul de 205 lei. Organizatorii recomandă achiziția biletelor din timp deoarece turneul s-a desfășurat cu săli pline în toate orașele.