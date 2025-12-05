dgaspc sibiu intervine în scandalul cioabă după ce minora cumpărată cu 10 galbeni a născut un copil: ”se reevaluează situația”

DGASPC Sibiu confirmă că va face o nouă evaluare a cazului scandalului „logodnei” din familia lui Daniel Cioabă, caz dezvăluit în exclusivitate pe 3 decembrie 2025, de Ora de Sibiu (DETALII AICI). Primele informații despre acest caz au apărut prima dată pe Ora de Sibiu.

Scandalul izbucnit în jurul presupusei „logodne” dintre doi minori din familia Cioabă capătă o nouă dimensiune după declarația oficială a DGASPC Sibiu, făcută pentru Ora de Sibiu. Instituția confirmă că minora din cazul mediatizat a rămas însărcinată și a născut, iar situația este în prezent reevaluată integral.

Citește și- Exclusiv – Scandal uriaș în familia Cioabă: Regele romilor ar fi cumpărat o minoră cu 10 galbeni mari pentru fiul său / foto

Radu Faloba, director adjunct al DGASPC Sibiu, a declarat că ”în urma evaluării s-a constatat că nu există nici o situație de risc. În cursul lunii noiembrie 2025 am fost sesizați din nou că minora în cauză este însărcinată, dând naștere unui copil, motiv pentru care în prezent la nivelul instituției se reevaluează situația tuturor minorilor.”

Citește și- Poliția a demarat o anchetă după scandalul „logodnei” dintre minori în familia Cioabă: dosarul, trimis la Parchet

Aceasta este prima confirmare oficială privind sarcina și nașterea minorului, aspect esențial în contextul anchetei penale deja aflate în desfășurare.

IPJ Sibiu a anunțat, tot pentru Ora de Sibiu (DETALII AICI), că există un dosar penal deschis în acest caz, după două sesizări depuse în martie și iulie 2024. Dosarul vizează infracțiunea de determinare sau înlesnire a întreținerii de acte sexuale între minori.

Ancheta este coordonată de un procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu.

Totul a izbucnit după acuzațiile unei rude ale fetei, care susține că Daniel Cioabă ar fi oferit părinților minorei 10 galbeni pentru „logodna” fiului său, Kevin. Evenimentul ar fi avut loc în 2024, inițial la Drăgășani, apoi la Sibiu, unde a fost organizată o petrecere cu caracter de nuntă tradițională la un restaurant de lux. Adolescenta ar fi locuit aproape un an în casa lui Kevin, unde ar fi rămas însărcinată.

Familia Cioabă a negat integral acuzațiile, susținând că a fost vorba despre o logodnă tradițională, fără tranzacții și fără încălcarea legii, și că relația dintre cei doi minori ar fi fost una „de prietenie”.