Cisnădia devine, în perioada 11–12 decembrie 2025, centrul tinerelor talente muzicale din Transilvania, găzduind competiția Battle of the Bands, singurul concurs dedicat trupelor din România. Evenimentul se va desfășura la Casa de Cultură Cisnădie și va reuni formații și artiști din județele Brașov, Sibiu și Covasna.

Organizat de Asociația Domy Music Star și Radio România Brașov FM, cu sprijinul Primăriei Orașului Cisnădie și al Consiliului Județean Sibiu, evenimentul promite două seri de muzică live, energie și descoperiri artistice.

Prima zi, joi, 11 decembrie, de la ora 17.00, este dedicată unui spectacol special pregătit de Asociația Domy Music Star. Pe scenă vor urca artiști și grupuri sibiene precum Radu Nechifor & Dreamcatchers Band, Dominique Simionescu, Ovidiu Alexandru Stan, Sara Hanț, Iulian Hanea, alături de tinerii interpreți ai Studio Canto Domy Music Star, Grupului Balada – Palatul Copiilor Sibiu (prof. Daniel Vecsei) și Trupei Simbol – Clubul Copiilor Cisnădie (prof. Sonia Neagu). O seară menită să valorifice talentul local și să evidențieze munca celor implicați în educația muzicală a copiilor și adolescenților.

Vineri, 12 decembrie, de la ora 16.00, începe competiția propriu-zisă Battle of the Bands, urmată de Gala Laureaților. Trupele participante vor fi evaluate de un juriu format din profesioniști ai industriei muzicale: Adrian Ordean (muzician), Bogdan Dragomir (Radio România Regional), Radu Nechifor (muzician), Daniel Vecsei (director Palatul Copiilor Sibiu), Anca Mărginean (artist) și Ruxandra Stoica (Radio România Brașov FM).

Seara se va încheia cu un recital susținut de CityBreakers, câștigătorii ediției a doua a competiției.

Pe parcursul celor două zile, Cisnădia devine scena pe care tinerii muzicieni pot fi descoperiți, susținuți și încurajați să își continue parcursul artistic.

Intrarea la eveniment este liberă, în limita locurilor disponibile.