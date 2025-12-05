gesturile mici fac minuni: sibienii, invitați la primul „bazar de fapte bune” al județului

Administrația județeană, prin Serviciul „Sala Transilvania”, lansează proiectul „Bazarul de fapte bune”, un spațiu în care sibienii pot susține diverse cauze umanitare.

Evenimentul va avea loc în fiecare sâmbătă, în zona intrării principale a Sălii Transilvania, desfășurându-se în paralel cu edițiile săptămânale ale Pieței Volante dedicate producătorilor locali.

Acest eveniment este creat atât pentru cei care vor să ofere sprijin, cât și pentru cei care au nevoie de el.

„Cred în puterea comunității și în dorința membrilor săi de a-i ajuta pe cei în dificultate. Cu toții avem acasă lucruri care ne prisosesc și care, în cadrul bazarului, pot fi vândute, iar banii obținuți să ajungă la semenii noștri cu probleme de sănătate sau de natură socială. Binele se întâmplă când suntem uniți”, a declarat Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu.

Modul de funcționare a „Bazarului de fapte bune” este simplu: persoanele fizice sau organizațiile neguvernamentale sunt invitate să prezinte cauza pe care doresc să o susțină, alăturând un minim de documente care atestă nevoia de sprijin a beneficiarului (scrisori medicale, certificat de handicap, anchete sociale etc).

Documentația va fi transmisă prin email sala.transilvania@cjsibiu.ro și va fi analizată în cel mai scurt timp. Consiliul Județean Sibiu va pune la dispoziția solicitanților spațiul necesar, mesele și băncile aferente.

În cadrul bazarului nu vor putea fi comercializate produse alimentare sau băuturi, ci doar jucării, cărți, decorațiuni, diferite obiecte de vestimentație aflate în stare bună. Sunt încurajate organizarea de activități interactive dedicate copiilor și adulților, de la ateliere de pictură, la confecționarea de decorațiuni.

După primirea și analiza propunerilor de cauze ce pot fi sprijinite de comunitatea sibiană prin intermediul acestui proiect, Consiliul Județean Sibiu va anunța data primei ediții a „Bazarului de fapte bune”, o inițiativă menită să aducă laolaltă oameni care poartă binele în suflet și cred că gesturile mici pot schimba destine.