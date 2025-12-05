iony te pregătește pentru iarna la volan: reduceri la acumulatori și anvelope 3+1 gratuit cu montaj inclus

Pe măsură ce temperaturile scad, mașinile au nevoie de mai multă atenție și întreținere, iar alegerea anvelopelor și a bateriei potrivite devine esențială pentru siguranță și confort. IONY Grup, unul dintre cele mai cunoscute centre auto din Sibiu, vine și în acest sezon rece cu două oferte de nerefuzat pentru șoferii care vor să își pregătească mașina corespunzător: reduceri la acumulatori și promoția 3+1 gratuit la anvelopele de iarnă și mixte.

10% reducere la acumulatori – o ofertă pentru siguranță și responsabilitate

O baterie auto uzată poate transforma o dimineață rece într-un coșmar pentru orice șofer. Porniri greoaie, lumini slabe sau martori aprinși în bord sunt semnele clare că acumulatorul se apropie de sfârșitul duratei de viață. Pentru a veni în sprijinul celor care vor să evite astfel de situații, IONY oferă 10% reducere la achiziționarea unui acumulator nou, la predarea celui vechi.

„Acumulatorul trebuie ales în funcție de tipul mașinii, de combustibil și de puterea motorului. Echipa noastră este pregătită să îi ghideze pe clienți în alegerea corectă, astfel încât fiecare să plece cu soluția potrivită pentru vehiculul său”, explică Ioan Băra, fondatorul IONY Grup.

Prețurile pentru acumulatori pornesc de la 274,9 lei, iar montajul se poate realiza direct în service-urile IONY, unde clienții beneficiază și de verificarea gratuită a instalației electrice. Oferta este valabilă pe tot parcursul sezonului rece, în ambele locații IONY Grup.

Anvelope de iarnă și mixte – oferta 3+1 gratuit și montaj inclus

Pe lângă baterii, un alt element esențial pentru siguranța rutieră în sezonul rece este echiparea mașinii cu anvelope corespunzătoare. Potrivit Codului Rutier, circulația în condiții de zăpadă, gheață sau polei fără anvelope de iarnă este sancționată cu amenzi între 1.305 și 2.900 de lei, la care se adaugă și reținerea certificatului de înmatriculare.

Pentru a încuraja șoferii să își pregătească din timp mașinile, IONY menține și în acest sezon oferta 3+1 GRATUIT la anvelopele de iarnă și all season, aflate pe stoc. Astfel, la achiziționarea unui set complet de patru anvelope, clienții plătesc doar trei. În plus, montajul este gratuit în cele două service-uri IONY.

„Oferta 3+1 este una dintre cele mai apreciate campanii ale noastre. Este o modalitate prin care dorim să sprijinim șoferii sibieni să circule în siguranță, indiferent de vreme. Avem o gamă largă de anvelope, atât de iarnă, cât și mixte, pentru toate tipurile de autoturisme”, adaugă Ioan Băra.

Specialiștii IONY oferă consiliere personalizată în alegerea anvelopelor potrivite, ținând cont de tipul drumurilor, numărul de kilometri parcurși și bugetul fiecărui client.

Unde poți beneficia de oferte

Ofertele IONY sunt valabile pe toată durata sezonului rece, în cele două magazine și service-uri din Sibiu:

IONY Henri Coandă nr. 63B

IONY Ștrand – Vasile Cârlova nr. 26

Pentru detalii suplimentare, programări și informații actualizate despre stocuri și prețuri:

📞 0725 221 758

🌐 www.iony.ro

📱 Facebook: IONY Grup

De 30 de ani pe piață, IONY continuă tradiția de a oferi șoferilor sibieni soluții complete pentru întreținerea autovehiculelor – de la acumulatori și anvelope, la service complet și accesorii auto – cu profesionalism, consiliere specializată și prețuri prietenoase.