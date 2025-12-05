legea pensiilor speciale ajunge din nou la curtea constituțională: solicitarea vine din partea înaltei curți

Înalta Curte de Casație și Justiție a decis în unanimitate, să sesizeze Curtea Constituțională cu privire la noul proiect de lege privind pensiile de serviciu ale magistraților.

Potrivit Mediafax, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, a convocat vineri, 5 decembrie, la ora 12:00, Secțiile Unite ale instanței supreme pentru a analiza oportunitatea acestei sesizări.

Decizia vine în contextul în care, la precedenta sesizare formulată de ÎCCJ, Curtea Constituțională declarase legea neconstituțională pe motive de formă, extrinseci.

Astfel, instanța supremă reia analiza pentru a verifica compatibilitatea noului proiect de lege cu prevederile constituționale, înainte ca acesta să fie adoptat și aplicat magistraților din România.

Ce prevede proiectul de lege

Acesta stabilește o creștere treptată a vârstei de pensionare pentru judecători și procurori, de la 48 la 65 de ani, majorarea fiind de câte un an pentru fiecare generație de magistrați. De asemenea, cuantumul pensiei nu va depăși 70% din indemnizația netă primită în ultima lună de activitate, iar condiția de vechime în muncă este de minimum 35 de ani.

Noile prevederi se vor aplica și personalului auxiliar din instanțe și parchete, angajaților Institutului Național de Expertize Criminalistice, precum și magistraților asistenți și personalului de specialitate juridică de la Curtea Constituțională.

Potrivit cabinetului Bolojan, adoptarea acestor măsuri urmărește accesarea fondurilor europene, corectarea unor inechități și asigurarea sustenabilității sistemului de pensii. Totuși, majorarea vârstei de pensionare până la 65 de ani și plafonarea cuantumului pensiilor magistraților au generat nemulțumiri, proteste și critici puternice în rândul celor afectați.