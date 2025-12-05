magie în piața huet: sute de copii au împodobit pădurea de brazi, iar un grinch poznaș a stârnit hohote de râs / video foto

Sute de elevi de toate vârstele au participat la decorarea pădurii de brazi din Piața Huet. Atât cei mai mici, din clasele primare, cât și cei mai mari, din clasele V – VIII, s-au bucurat împreună de acest moment și au împodobit brazii cu decorațiuni personalizate.

Elevi de la școli precum Școala nr. 1, Școala Radu Selejan și Colegiul Cibinium au răspuns inițiativei organizatorilor Târgului de Crăciun și vineri, de la ora 12:00, și-au dat întâlnire în Piața Huet pentru a decora brazii. Decorațiunile au fost diverse: de la globuri clasice din hârtie, la beteală din elastice, globuri cu șuruburi și piulițe, globuri din ață, conuri de brad vopsite cu argintiu și globuri tricotate. Toate au împodobit frumos brazii din Piața Huet.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Învățătoarele și profesoarele s-au bucurat să ia parte la această inițiativă, la fel ca și copiii. „Este o inițiativă extraordinară. Copiii sunt foarte încântați. Am pregătit decorațiunile cu mult drag. Am avut mari emoții și abia am așteptat să participăm la acest eveniment. Sper să se organizeze cât mai multe astfel de activități pentru copii. Noi am lucrat și la școală, aproximativ două ore, dar am fost atenți la detalii și am vrut să ne personalizăm totul și acasă. Probabil copiii au mai petrecut și ei vreo oră-două lucrând acasă”, a spus Simona, învățătoare la Școala Gimnazială nr. 1 din Sibiu.

Elevii s-au bucurat că au putut contribui la înfrumusețarea Pieței Huet, prin împodobirea brazilor. „Este prima dată când particip. Mi se pare un lucru foarte frumos, o experiență frumoasă cu colegii. Ne-am făcut și prieteni noi. Sincer, aș mai participa. A durat cam două săptămâni să facem decorațiunile”, a spus Andrei, elev la Colegiul Tehnic Cibinium.

Gabriel împărtășesște aceeași părere cu a colegului său. „Mi se pare ceva foarte frumos, în special pentru copii, și chiar este prima oară când vin aici. Acțiunea este exemplară. Socializăm cu colegii din alte școli și este foarte frumos”, a adăugat Gabriel, coleg cu Andrei.

Surpriza a fost că printre elevi și-a făcut apariția și Grinch care a făcut deliciul celor mici. S-au fotografiat în ipostaze amuzante alături de el.

Este al doilea an consecutiv în care elevii din Sibiu împodobesc pădurea de brazi din Piața Huet, activitate organizată în cadrul Târgului de Crăciun din Sibiu.