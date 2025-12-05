După ce și-a reziliat joi contractul cu FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu a transmis public un mesaj de mulțumire celor cu care a colaborat la Sibiu timp de patru ani și jumătate.

FC Hermannstadt a dat publicității vineri mesajul fostului antrenor, Marius Măldărășanu, la plecarea sa de la Sibiu.

,,Întrucât s-a încheiat un ciclu important din viața mea, aș vrea să le mulțumesc tuturor celor alături de care am lucrat în toți acești patru ani și jumătate, începând cu finanțatorii Ștefan Băcilă și Claudiu Rotar, continuând cu Daniel Niculae, Dănuț Perjă, Radu Neguț din conducerea administrativă, dar și cu toți cei care lucrează pentru binele acestui club – Andreea ,,Contabila”, Tanti Milly, doamna Anca, nea Mihai, șoferul de autocar și Cosmin Călinescu, ofițerul de presă. Mulțumesc staff-ului tehnic: Laurențiu Costache, Vali Negru, Florin Berța, Stelian Isac, staff-ului medical – Dragomir Rusu, George Halmaghi, Cosmin Corovei, Cosmin Marinca, Alex Vlad și lui Nea Mircea Fățan. Bineînțeles că le mulțumesc și fotbaliștilor pe care i-am antrenat aici în acest sezon și în toți acești ani.

Tuturor suporterilor le mulțumesc pentru întreaga susținere a echipei, mai ales în momentele grele!… Rămâneți alături de această echipă! Ea vă aparține! Vă urez tuturor Sărbători Fericite!”, a declarat Marius Măldărășanu la plecarea din A.F.C. Hermannstadt.

Cum se observă, de pe lista aprecierilor lipsește fostul președinte al clubului, Dani Coman, cel care l-a adus la Sibiu pe Marius Măldărășanu. Între Măldărășanu și Coman a fost o ruptură evidentă la un moment dat, fapt care a condus la plecarea fostului conducător de la Sibiu.