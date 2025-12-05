noi probleme la serverele cloudflare: mai multe site-uri au picat

Sute sau chiar mii de site-uri care utilizează serviciile Cloudflare se confruntă vineri, 5 decembrie, cu probleme tehnice majore, utilizatorii raportând erori de tip „500 Internal Server Error”.

Problema afectează atât site-uri comerciale, cât și platforme de știri și alte servicii online, provocând indisponibilitatea temporară a acestora.

Potrivit informațiilor oficiale și rapoartelor utilizatorilor, problemele par să afecteze în special Dashboard-ul Cloudflare și API-urile asociate, ceea ce îngreunează gestionarea site-urilor pentru administratorii platformei. Totuși, nu toate site-urile sunt indisponibile, unele funcționând parțial sau complet, indicând că problemele nu sunt uniforme la nivel global.

Conform ultimelor informații, compania CloudFlare a reușit implementarea unei soluții provizorii care a restabilit site-urile “picate”.

“Cloudflare investighează o creștere a nivelului de erori pentru clienții care rulează scripturi Workers. Lucrăm pentru a analiza și a remedia această problemă. Urmează mai multe actualizări în scurt timp.

Acest incident a fost rezolvat. O modificare făcută în modul în care Firewall-ul pentru Aplicații Web (WAF) al Cloudflare procesează cererile a cauzat indisponibilitatea rețelei Cloudflare pentru câteva minute în această dimineață.

Nu a fost un atac; schimbarea a fost implementată de echipa noastră pentru a ajuta la atenuarea unei vulnerabilități la nivelul întregii industrii, dezvăluită săptămâna aceasta în React Server Components. Vom oferi mai multe informații pe măsură ce le vom avea astăzi.05 decembrie 2025 – 09:33 UTC (11:33 ora României)” se arată pe site-ul Cloudflare

