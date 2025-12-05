noul laborator de cofetărie din sibiu "la silvana bakery" te invită duminică, 7 decembrie, la inaugurare cu degustare și promoții

Dacă îți plac prăjiturile de casă, duminică, 7 decembrie, de la ora 13, ești invitat să participi la inaugurea „La Silvana Bakery”, noul laborator de cofetărie și prăjituri fine din Sibiu, pe strada Livezii, nr. 82. Lascu Silvana și soțul ei, Trandafir Sami, aduc la Sibiu experiența acumulată în 17 ani în Germania, unde au condus cu succes un restaurant și o cofetărie în Duisburg.

„Am pornit din pasiune și din dorința de a oferi ceva autentic și de calitate. Ne întoarcem acasă, în Sibiu, și vrem să împărtășim cu oamenii gusturile pe care le-am creat în Germania, cu ingrediente de cea mai bună calitate. La noi nu există premixuri sau produse artificiale – totul este făcut cu ciocolată belgiană, frișcă naturală și unt adevărat, exact ca acasă, ca la bunica”, spune Silvana Lascu.

Gust și tradiție, cu un strop de modernitate

Laboratorul va oferi atât prăjituri clasice românești, cât și delicii internaționale la modă. „Nu vrem să fim doar tradiționaliști, dar nici să urmăm toate trendurile de peste tot. Ne diferențiem prin combinația dintre clasic și modern, între rețete românești și prăjituri internaționale care se poartă acum”, explică Silvana.

La Silvana Bakery va pune la dispoziție box-uri cu prăjituri și fructe, prăjituri individuale și un candy bar pentru degustare. Prețurile de deschidere sunt promoționale: de exemplu, boxul de fructe cu 5 prăjituri costă 150 de lei, iar caserola de prăjituri asortate de 1 kg va fi disponibilă la 120 de lei.

Toate aceste oferte sunt valabile exclusiv pentru cei care vin la deschidere și vor putea fi achiziționate direct de la laborator pe 7 decembrie.

Deschiderea oficială – o invitație dulce pentru sibieni

Evenimentul de deschidere va începe la ora 13:00, pe 7 decembrie. Atmosfera va fi întreținută de muzică și de aromele irezistibile ale prăjiturilor proaspete. Vizitatorii vor avea ocazia să deguste diverse sortimente și să profite de oferte speciale, inclusiv reduceri pentru comenzi de Crăciun sau pentru evenimente viitoare precum nunți, botezuri sau cununii.

„Ne dorim ca fiecare să simtă că pășește într-un loc cald și primitor. Pentru comenzile de Crăciun, celor prezenți la deschidere, oferim 10% reducere. Pentru evenimente programate pentru anul viitor, e 15% reducere.

Pe rețelele noastre de socializare (facebook, instagram, tiktok) vor fi și giveaway-uri speciale, inclusiv un voucher de 200 de lei pentru produse dulci la alegere”, adaugă Silvana.

Dulciuri de Crăciun, pregătite cu drag

La Silvana Bakery promite să transforme sărbătorile într-un adevărat festin de gusturi:

Prăjituri asortate: Alba ca Zăpada, Red Velvet, Spartak, Medovik, Regina Maria – 140 lei/kg

Nuci clasice umplute cu cremă de ciocolată și nucă – 130 lei/kg

Nuci moderne cu diverse umpluturi: fistic, Red Velvet, Raffaello, lămâie, Ferrero Rocher – 150 lei/kg

Cozonaci tradiționali cu nucă, cacao și opțional cu rahat – 100 lei/bucată

Covrigei sărați – 50 lei/kg

Comenzile se preiau până pe data de 19.12.2015, la numărul de telefon 0754510503.

Acasă, locul în care povestea continuă

Silvana povestește cu emoție despre întoarcerea în orașul natal: „Am crescut în HoReCa, alături de părinții mei, care au avut restaurantul Binder în Sibiu. Experiența noastră din Germania este acum transmisă mai departe în România. Ne trage inima acasă, aici suntem cu adevărat acasă, chiar dacă copiii noștri s-au născut și au crescut în Germania. Vrem ca fiecare vizitator să simtă pasiunea și dragostea cu care facem prăjiturile.”

„Vă așteptăm în număr cât mai mare la deschidere, să descoperiți gusturile noastre, să cunoașteți povestea din spatele afacerii de familie și să vă bucurați de ofertele pregătite special pentru această zi.” concluzionează Silvana.

Detalii despre „La Silvana Bakery” pe paginile de Instagram https://www.instagram.com/la_silvana_bakery și Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=61582975919077