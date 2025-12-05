pantofi creați la sibiu în serialul momentului: mindy îi poartă în ”emily in paris” / video foto

Noul sezon al celebrului serial Emily in Paris aduce o surpriză majoră pentru publicul din România – mai exact pentru Sibiu. Actrița Ashley Park, care o interpretează pe Mindy Chen, poartă în serial o pereche de pantofi creați chiar aici, de brandul sibian HARDOT.

HARDOT este un brand de pantofi de lux născut din pasiunea pentru design a creatoarei Dana Iuga și din spiritul antreprenorial al Alinei Popa. Cele două fondatoare și-au propus încă de la început să rescrie regulile industriei de încălțăminte.

Creațiile HARDOT sunt recunoscute pentru un detaliu inovator care le diferențiază pe piața internațională. Designerul Dana Iuga povestește: „Am vrut să înlocuiesc partea interioară a spatelui pantofului, creând ceva inovator și diferit. Am tăiat spatele pantofului și l-am înlocuit cu metal pe piele… și funcționează extraordinar de bine!”

Această inovație a devenit elementul definitoriu al brandului și a dus la obținerea unui brevet de invenție.

Cum au ajuns pantofii HARDOT pe platourile Emily in Paris

Emily in Paris. Ashley Park as Mindy in episode 409 of Emily in Paris. Cr. Courtesy of Netflix © 2024

În urmă cu câteva luni, stiliștii serialului Emily in Paris le-au contactat direct. Alina își amintește mesajul primit: stiliștii doreau să știe dacă pot trimite pantofi pentru filmări.

,,Acum câteva luni, am fost contactate de stiliștii serialului pentru a vedea dacă le putem trimite câteva perechi de pantofi pentru filmări. Am acceptat și am făcut o selecție de modele pe care le-am trimis. Nu știm exact câte dintre ele au fost purtate, dar într-o zi Ashley Park a apărut purtând pantofii noștri.”

Alina explică cum au fost descoperite: „Probabil au aflat despre noi prin Instagram, așa cum am fost contactate și de stiliștii lui Jennifer Lopez. Stilista Marylin Fitoussi ne-a scris întâi pe Instagram, apoi pe mail, și așa am început discuțiile. Ea nu a avut cerințe speciale, iar noi am oferit sugestii bazate pe experiența noastră, dar în final au ales modelele pe care le-au considerat potrivite.”

Modelul purtat de Ashley Park

În noul sezon, Ashley Park poartă modelul Famous Fuck, sandale spectaculoase cu toc de 10,12 cm, realizate manual din Natural Box Leather, decorate cu Glam Stones și cu talpă din piele inscripționată cu logo, disponibile la prețul de 2.988 lei.

„Pantofii sunt disponibili spre vânzare, sunt făcuți manual, iar tot designul este semnat de Dana Iuga. Actriței i-a plăcut foarte mult perechea și chiar a realizat câteva filmulețe, ceea ce ne bucură foarte mult. Alegerea lor de către echipa de costume arată că modelele noastre sunt apreciate la nivel internațional.”

Într-un videoclip recent, o altă vedetă internațională a fost surprinsă purtând modelul Cult of Me.

Când o divă de talia Jennifer Lopez, Rita Ora, Demi Lovato, Thalia, Latto, Hailey Bailey sau Heidi Klum poartă pantofi design‑romanesc, este mai mult decât o simplă alegere de modă — este recunoașterea muncii, talentului și originalității. HARDOT nu e doar un brand: e o voce românească care spune lumii că frumusețea poate fi creată și aici.